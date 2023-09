Serie D: Folgore Caratese, un punto a Ponte San Pietro

Un gol per tempo e un punto a testa: Ponte San Pietro e Folgore Caratese non si fanno male nella sfida del comunale “Matteo Legler” valevole per la quarta giornata del campionato di Serie D. Alla rete di Davide Gaetani, la prima stagionale per l’attaccante degli azzurri, risponde nella ripresa Riccardo Cerini.

Serie D: Folgore Caratese, il vantaggio nel primo tempo nonostante assenze pesanti

Reduci dalla entusiasmante vittoria conquistata nel big match del turno infrasettimanale sul Piacenza, la formazione diretta da mister Vinicio Espinal affronta questa trasferta priva di alcuni titolari infortunati, assenze pesanti in parte attutite dalla disponibilità del centrocampista Raman Chibsah.

Fischio d’inizio e Folgore Caratese subito pericolosa e al 9’ è Kyeremateng a tentare la conclusione dopo un eccellente spunto fino all’area piccola, ma l’estremo difensore avversario lo anticipa. La rete che sblocca il match arriva alla mezz’ora con il tandem offensivo della Folgore Caratese che si inventa un uno due letale per i bergamaschi. Kyeremateng serve Gaetani che si fa spazio nella mischia e con il sinistro dà vita a un pallonetto imprendibile per Bassi. All’intervallo si arriva quindi sul risultato di 0-1 per la Folgore Caratese.

Serie D: Folgore Caratese, il secondo tempo e la fatica

In avvio di ripresa la squadra di Espinal tiene ben stretto il filo del gioco anche quando inizia la girandola dei cambi riesce a tener testa a un Ponte San Pietro che si batte con estrema generosità impegnando la Folgore Caratese che pian piano accusa la fatica. Infatti subisce il pareggio al 69’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Ferreira Pinto, il capitano dei bergamaschi, serve in area Cerini e quest’ultimo beffa Macchi.

Sul finale gli azzurri accusano il colpo dal punto di vista fisico dopo aver disputato tre partite negli ultimi sette giorni. Il triplice fischio arriva dopo sei minuti di recupero e sancisce il definitivo risultato pareggio (1-1).

Serie D: Folgore Caratese, la classifica

La Folgore Caratese si porta a quota 7 punti in classifica e adesso riprende il fiato in vista della prossima sfida casalinga contro la Castellanzese in programma alle 15 di domenica 1 ottobre.

Serie D: il tabellino di Ponte San Pietro-Folgore Caratese

PONTE SAN PIETRO – FOLGORE CARATESE 1-1

Marcatori: Gaetani (FC) al 30’ p.t.; Cerini (P) al 24’ s.t.

Ponte San Pietro: Bassi, Concas (dal 41’ s.t. Gogna), Pagliarini (dal 27’ s.t. Caliendo), Caporali (dal 31’ Rota), Cerini, Magli, Ruggeri, Gambarini (dal 18’ s.t. Coulibaly), Gningue (dal 22’ s.t. Kritta), Ferreira Pinto, Kerroumi. A disposizione: Moroni, Gatelli, Rota, Gritti. All. Valenti

Folgore Caratese: Macchi, Gritti (dal 32’ s.t. Koval), Silvestre (dal 32’ s.t. Mora), Vernocchi, Arpino, Marchi, Rosa (dal 7’ s.t. Silano), Chibsah, Gaetani, Kyeremateng, Floridia (dal 25’ s.t. Sant’Ambrogio). A disposizione: Piga, Napolano, Pandini, Ortelli, Calderoni. All. Espinal

Arbitro: Palmieri di Brindisi

Angoli: 9-6, Ammoniti: Pagliarini, Ruggeri, Caporali (P), Chibsah (FC)