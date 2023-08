Serie C: Renate sconfitto a Busto nella prima amichevole della stagione

Sconfitta di misura per il rinnovato Renate nella prima partita amichevole “ufficiale” della stagione: allo stadio Speroni di Busto Arsizio (ingresso libero) è stato sconfitto dalla Pro Patria. A incidere sul risultato sono state le prodezze di Castelli che, schierato dopo aver rinnovato il contratto, ha firmato una doppietta: a soli tre minuti dal fischio d’inizio ha sfruttato un errore della difesa neroazzurra mentre alla mezz’ora di testa ha trovato il raddoppio.

Serie C: Renate sconfitto a Busto, la rimonta e il 3-2 a una manciata dal 90′

Il Renate però con la consueta determinazione ha risalito la corrente e nella ripresa ha riequilibrato il punteggio dapprima con un calcio di punizione di Esposito quindi con un penalty trasformato da Sorrentino. Ma a una manciata di minuti dal fischio finale era Stanziani, subentrato proprio a Castelli, a fissare il risultato sul 3 a 2 per i bustocchi con un tiro da fuori area.

Serie C: Renate sconfitto a Busto, in campo la maggior parte delle pantere nuove

Il Renate pur in campo con una formazione nella quale sono state inseriti la maggior parte dei calciatori giunti in Brianza e quindi non al meglio della condizione, sono riusciti per larga parte dell’incontro a tenere testa a un avversario apparso più avanti nella preparazione. I nerazzurri per la rivincita dovranno però pazientare sino alla nona giornata del girone di andata del Campionato in programma il 22 ottobre allo stadio Mino Favini di Meda.

Il tabellino dell’incontro: Pro Patria-Renate 3-2

MARCATORI: 3′ Castelli (P), 30′ Castelli (P), 15′ st Esposito G. (R), 20′ st rig. Sorrentino (R), 29′ st Stanzani (P)

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida (26′ st Mangano); Bashi (26′ st Caluschi), Moretti, Vaghi; Piran (26′ st Somma), Marano (1′ st Citterio), Mallamo (1′ st Ferri), Nicco (26′ st Bianchi), Ndrecka; Pitou (1′ st Parker), Castelli (11′ st Stanzani). Allenatore: Riccaro Colombo

RENATE (4-3-3): Fallani (1′ st Ombra); Bosisio (31′ st Gobbo), Alcibiade, Auriletto, Bracaglia (1′ st Possenti); Garetto (26′ st Gasperi), Esposito G. (43′ st De Leo), Currarino (38′ st Esposito A.), Rolando (11′ st Procaccio), Maletic (1′ st Sorrentino), Sartore (26′ st Iacovo). A disposizione: Nicolini, Tremolada, Ciarmoli. Allenatore: Massimo Pavanel