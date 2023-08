Serie C: prima in trasferta per il Renate, il 10 settembre in casa con la Pro Vercelli dell’ex

Non appena resa nota la composizione dei gironi, è arrivato anche il calendario delle partite e per il Renate l’esordio avverrà in trasferta: lo scorso campionato era avvenuto in quel di Novara, mentre domenica 3 settembre è sul campo del Fiorenzuola.

Serie C: le prime cinque giornate del Renate

La Serie C 2023-24, articolata come da consuetudine su tre gironi, prenderà quindi il via a inizio settembre per terminare il 28 aprile 2024 con il mese di maggio dedicato ai playoff e ai playout.

Per il Renate l’esordio allo stadio di Meda intitolato di recente a Mino Favini è programmato per domenica 10 settembre e per l’occasione sarà ospite la Pro Vercelli allenata dall’ex Andrea Dossena. Terzo turno il 17 settembre a Crema ospite della Pergolettese mentre il giorno 20 settembre a Meda sarà di scena l’Atalanta Under 23, che di fatto ha preso il posto della Juventus Next Gen, inserita nel girone B. Nella quinta giornata il Renate sarà impegnato sul campo della neo promossa V.Legnago.

Serie C: infrasettimanali e soste

Nel calendario della Serie C che ha preso forma nella sede della Lega Pro a Firenze sono previsti quattro turni infrasettimanali divisi egualmente fra girone di andata e di ritorno. Inoltre le squadre scenderanno in campo a Natale mentre la sosta è prevista per il weekend di Capodanno.

Serie C: 58 squadre in attesa del Consiglio di Stato del 29 agosto

Il Renate sarà quindi ai nastri di partenza con altre 58 squadre a cui si aggiunge una X in attesa del ripescaggio della Casertana.

Stabilita anche la data d’inizio della Coppa Italia Serie C che partirà il 4 ottobre. Per conoscere la versione definitiva dei tre gironi e di conseguenza i calendari si dovrà aspettare il 29 agosto quando il Consiglio di Stato si esprimerà in merito al ricorso della Reggina che al momento è esclusa dal campionato di Serie B con il Brescia pronto a subentrare al posto dei calabresi visto che sono i più alti in graduatoria. In questo modo quindi si dovrebbe provvedere solamente a un ripescaggio dalla Serie D che vede la Casertana come candidata principali per completare il Girone C.