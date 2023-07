Calcio: il Renate acquista il centrocampista (bomber) Tremolada

E’ Marco Tremolada il sedicesimo calciatore ingaggiato dal Renate che dopo l’arrivo del nuovo allenatore Massimo Pavanel e del Ds.Oscar Magoni, ha modificato profondamento l’impianto della squadra che affronterà il Campionato di Serie C. Tremolada cresciuto nel settore giovanile della società nerazzurra presieduta da Luigi Spreafico, ha firmato il primo contratto professionistico, dopo una super stagione nella Primavera 2 del Como con cui ha disputato 26 partite e realizzato ben 20 reti. Centrocampista offensivo, classe 2004, con le giovanili della società lariana ha vinto tra l’altro il Campionato nazionale Under 17 nel 2021.

Calcio: il Renate acquista Tremolada e le parole dei dirigenti lariani

Significativa la dichiarazione dei dirigenti lariani: “Tremolada è il primo giocatore formato nel settore giovanile a firmare un contratto da professionista da quando è subentrata questa proprietà, ossia dal 2019 ad oggi. Si tratta quindi di un momento molto importante per il club, crediamo fortemente nei metodi e nel percorso di formazione che abbiamo sviluppato e siamo davvero felici che Marco, attraverso il lavoro, si sia guadagnato questa opportunità”.

Calcio: il Renate acquista Tremolada e e saluta Silva

Per un giocatore che indossa la maglia neroazzurra un altro che lascia Renate per rientrare a Piacenza, città dove risiede: è il difensore Jacopo Silva. Questo il post pubblicato sul sito della società: “Per il tuo impegno dal 9 ottobre 2020, per la tua dedizione alla nostra causa, per la tua leadership dentro e fuori dal campo. Per aver abbracciato ed incarnato lo spirito delle pantere nerazzurre, diventando uno degli assoluti punti di riferimento. Ed anche per tutte le 110 volte in cui sei sceso in campo con la nostra maglia, dando sempre tutto quello che avevi Per questo e per molto altro ti diciamo grazie. Buon “ritorno a casa” e in bocca al lupo per la prossima fase della tua avventura, sarai sempre ricordato ed il benvenuto a Renate”. Jacopo Silva, Classe 1991, difensore centrale, nella sua carriera in serie C ha disputato complessivamente 250 partite, al netto delle presenze in gare di Coppa Italia e play off.