Serie C: il Renate a quota 15 nuovi giocatori, rinforzi in difesa

Rivoluzione al Renate. Dopo l’arrivo dell’allenatore Massimo Pavanel e del ds Oscar Magoni sono stati ingaggiati finora 15 calciatori, un mix di giovani talentuosi ed altri con all’attivo importanti esperienze.

Serie C: il Renate a quota 15 nuovi giocatori, i nomi ruolo per ruolo

Sono, suddivisi per ruolo, i portieri Mattia Fallani nato nel 2001 l’ultima stagione alla Recanatese e Francesco Ombra (2002) nato a Bibbiena (AR) prelevato dal Follonica Gavorrano in Serie D; i centrocampisti Marco Garetto (2002) dall’Avellino; Marco Amadio (1999) dalla Virtus Verona; Michele Currarino (1992) dal Fiorenzuola; Matteo Gasperi (1997) l’ultima stagione al Monterosi Tuscia; gli attaccanti Mattia Rolando (1992) dal Monopoli; Marko Maletic (1993) nativo di Belgrado ma con passaporto olandese e la scorsa stagione alla Nocerina in serie D; Andrea Procaccio (1996) al suo attivo quattro stagioni nella Triestina e nella annata appena terminata al Mantova; Francisco Sartore (1995) nato a Santos in Brasile cresciuto nel settore giovanile del Genoa e nel campionato 2022-23 al Fiorenzuola; il terzino sinistro veronese Luca Munaretti (2002) in prestito secco per un anno dalla Cremonese.

Serie C: il Renate a quota 15 nuovi giocatori, quattro difensori centrali

Poi sono stati aggiunti al gruppo che si sta allenando a Serina quattro difensori centrali, due giovani di prospettiva: Gabriele Bracaglia (2003) in prestito dal Frosinone e Leonardo Nicolini (2004) nativo di Massa che ha firmato un contratto di “apprendistato professionalizzante” delle durata di due anni e da ultimo due “esperti” calciatori che conoscono le insidie del campionato di Serie C. Sono Simone Auriletto (1998) torinese dall’Avellino e Raffaele Alcibiade (1990) ex Juve U23 e la scorsa stagione al Sangiuliano City società che ha disputato le partite nello stadio “Ferruccio” di Seregno. Quest’ultimi due lunedì sono stati inseriti nel gruppo che si sta allenando con Pavanel e con gli istruttori atletici.

Serie C: il Renate a quota 15 nuovi giocatori, obiettivo rafforzare il reparto difensivo che ha preso 55 gol

L’ingaggio dei difensori risponde da una precisa necessità come ha confidato il diesse Oscar Magoni ed è finalizzato a rafforzare il reparto difensivo del Renate che nel campionato 2022/23 ha subito ben 55 reti ed è stato uno dei più perforati del girone.