Serie C: l’Alessandria passa a Renate, la vittoria esterna manca da 5 giornate

Capitola il Renate in casa a seguito di una prestazione al di sotto delle aspettative coi i tanti difetti messi a nudo da una Alessandria che, pur con una difficile situazione societaria, ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e fornito una prestazione convincente. Pavanel si trova in crisi di risultati dato che i tre punti mancano dalla vittoria esterna al “Menti” di Vicenza cinque giornate fa.

Serie C: l’Alessandria passa a Renate, ospiti subito in avanti

Gli ospiti già al 5′ hanno colpito una traversa con Rossi che ha percorso indisturbato tutta la fascia sinistra. Il gol del vantaggio è arrivato cinque minuti dopo: calcio di punizione battuto da Nichetti forte e centrale che ha bucato sia la barriera che un colpevolissimo Fallani che si lascia sfuggire il pallone sotto le gambe.

Serie C: l’Alessandria passa a Renate, secondo tempo avaro di emozioni

Il Renate non dà segni di ripresa e al 22′ Siafa ha liberato di testa Sepe tutto solo sulla destra ed ha incrociato sul palo lontano dell’estremo difensore brianzolo. Solo alla fine del primo tempo il Renate dà timidi segni di ripresa con Sorrentino che solo in area ha sparato addosso al portiere in uscita. Secondo tempo avaro di emozioni con il Renate che in qualche occasione ha cercato di ribaltare le sorti dell’incontro ma si è trovata di fronte un insuperabile Liverani che si aggiudica il “man of the match”.

Serie C: prossimo turno il 18 novembre

Prossimo appuntamento sabato 18 novembre il Renate sarà ospite dell’Arzignano Valchiampo sul “Tommaso dal Molin”.

Serie C: il tabellino di Renate-Alessandria

RENATE – ALESSANDRIA 0-2

MARCATORI Nichetti al 10’, Sepe al 22’ p.t.

RENATE (4-3-3): Fallani 4,5; Amadio 6 (dal 23’ s.t. Maletic 6), Alcibiade 5, Auriletto 6, Possenti 5,5; Garetto 6, Gasperi 4,5, Currarino 5,5 (dal 18’ s.t. Pellegrino 6); Rolando 5,5 (dal 37’ s.t. Sartore s.v.), Sorrentino 5,5 (dal 37’ s.t. Iacovo s.v.), Tremolada 4,5 (dal 18’ s.t. Procaccio 6).

A disposizione: Ombra, Anghileri, Baldassin, Ghibellini, Ciarmoli, Ziu, Gobbo.

Allenatore: Pavanel 5

ALESSANDRIA (3-5-2): Liverani 8; Ercolani 6 (dal 22’ s.t. Pellegrini 6), Rota 6, Gega 6; Ciancio 6,5, Sepe 7,5 (dal 14’ s.t. Pellitteri 6), Nichetti 6,5, Foresta 6 (dal 36’ s.t. Nunzella s.v.), Rossi 6; Siafa 7, Gazaoul 5,5 (dal 15’ s.t. Mastalli 6).

A disposizione: Virano, Gentile, Pagliuca, Anatriello, Ronci, Ndir, Molinaro, Vaughn.

Allenatore: Banchini 6,5

ARBITRO Viapana di Catanzaro 6

NOTE paganti 350, incasso non comunicato. Ammoniti Gasperi, Foresta. Angoli 6-0