Serie A, Monza-Lazio live 0-2: Pedro e Milinkovic-Savic firmano le reti biancocelesti

⚪🔵 11′ st Punizione per la Lazio: si incarica della battuta Milinkovic-Savic che realizza con un’esecuzione magistrale che trafigge l’incolpevole Di Gregorio. Aquile avanti 2-0.

⚽️⚽️ GOL DELLA LAZIO ⚽️⚽️

🟨 10′ st Ammonito Pablo Marí per un fallo commesso su Zaccagni che si era involato verso la porta. Punizione pericolosa per la Lazio.

🟨 6′ st Ammonito Machin per un fallo commesso su Zaccagni, fermo a terra per la botta accusata.

🟨 3′ st Ammonito Caprari per un fallo commesso su Lazzari. L’ex Hellas Verona e Sampdoria era diffidato è salterà così la trasferta di Udine.

🟨 2′ st Ammonito Ciurria per un fallo commesso su Zaccagni.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALLO U-POWER STADIUM!

🧐 L’Ufficio Stampa dell’AC Monza comunica il dato finale di Monza-Lazio: totale di 14.539 spettatori per un incasso di 332.345,46€. Settore ospiti: 2197 spettatori per un incasso di 43.940,00€. Nuovo record assoluto di presenze: battuto il record di Monza-Genoa della stagione 1988/89.

⏳ Finisce il primo tempo allo U-Power Stadium senza minuti di recupero. Lazio che conduce di misura sul Monza per via del gol siglato da Pedro dopo appena 12 minuti di gioco. Il Monza ha sfiorato il pari con Sensi al 18′ che ha lambito il palo e con il colpo di testa di Petagna al 33′ con Provedel che si è superato deviando in corner. Finale in crescendo della formazione biancorossa che ha attaccato a spron battuto nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

⚪🔵 42′ Torna ad affacciarsi la Lazio dalle parti del Di Gre: lancio di Zaccagni ad imbeccare Pedro che ispira la rasoiata col destro di Luis Alberto che fa la barba al palo.

⚪🔴 40′ Finale in crescendo del Monza alla ricerca del pari: lancio lungo di Machin per il colpo di testa sbilenco di Ciurria che termina sul fondo.

⚪🔴 36′ Percussione centrale di Rovella che sterza e calcia col sinistro, palla a lato a non impensierire Provedel.

⚪🔴 35′ Momento di alta pressione biancorossa: cross di Sensi al centro per il colpo di testa di Carlos Augusto che non inquadra lo specchio della porta.

⚪🔴 33′ Sensi allarga a destra per Ciurria che cross al centro per l’inzuccata sotto porta di Petagna sulla quale Provedel si supera con un gran colpo di reni negando il gol del pareggio e deviando in corner.

⚪🔴 32′ Corner per il Monza: calcia Caprari, respinge la difesa biancoceleste, Rovella controlla la sfera e calcia ma la traiettoria è deviata dalla retroguardia laziale.

⚪🔵 23′ Il 10 biancoceleste si ripete con una sventola dal limite dell’area che finisce di un soffio a lato, alla destra di Di Gregorio.

⚪🔵 21′ Felipe Anderson serve Luis Alberto che si destreggia e calcia col destro da fuori area, Pablo Marí allunga il gambone e devia la palla in corner.

⚪🔴 18′ Ghiotta occasione per i padroni di casa: cross dalla destra del fante Ciurria a trovare l’incornata dell’accorrente Sensi con la sfera che lambisce il palo esterno e termina fuori.

⚪🔵 16′ Azione in verticale della Lazio: Pedro imbecca Zaccagni sull’out di destra che colpisce con una rasoiata a fil di palo, Di Gregorio non rischia la presa e devia in corner.

⚪🔵 13′ Lazio in vantaggio al primo tiro in porta: Zaccagni semina panico in area biancorossa, non interviene nessun difensore brianzolo, la sfera giunge a PEDRO che infilza Di Gregorio con una precisa conclusione che si insacca all’angolino. Si sblocca il punteggio: MONZA 0 – LAZIO 1

⚽️⚽️ GOL DELLA LAZIO ⚽️⚽️

⚪🔵 12′ Buona trama di gioco della Lazio: Luis Alberto ispira il sinistro a giro di Pedro che sorvola la traversa.

⚪🔴 10′ Azione palla a terra della formazione biancorossa con un traversone di Caprari dal fondo del versante sinistro, Provedel è attento e blocca la sfera.

🧐 Fase di studio nei primi otto minuti di gioco.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO U-POWER STADIUM!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Gli assistenti sono Gamal Mokhtar di Lecco e Domenico Palermo di Bari. Quarto ufficiale: Davide Massa di Imperia. VAR: Luca Pairetto di Nichelino (TO); AVAR: Luca Banti di Livorno.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Per la 29^ giornata di Serie A il Monza di Raffaele Palladino ospita la Lazio di Maurizio Sarri, seconda forza del campionato. I biancorossi hanno pareggiato le due ultime gare, disputate contro Hellas Verona e Cremonese, e contro i biancocelesti non hanno mai perso nella storia tra le mura amiche: in terra brianzola quattro vittorie e quattro pareggi. Le formazione laziale, vicecapolista della Serie A, è reduce dalla vittoria ottenuta nel derby capitolino con la rete messa a segno da Zaccagni. Tra i padroni di casa non ci saranno, oltre all’infortunato Caldirola, gli squalificati Izzo e capitan Pessina mentre nella formazione ospite l’unico assente per squalifica è Marusic. La novità di formazione è l’iniziale panchina di Ciro Immobile.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Donati; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, Mota Carvalho, D’Alessandro, Vignato. All. Raffaele Palladino.

⚪🔵 LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Vecino, Marcos Antonio, Cancellieri, Immobile, Romero, Radu, Bertini, Basic. All. Maurizio Sarri.