Monza-Lazio 0-2, le pagelle: Sensi illumina, ma è solo. Poca intraprendenza, poco Monza

MONZA-LAZIO 0-2 (0-1)

Marcatori: pt 13’ Pedro, st 11’ Milinkovic-Savic

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio 6; Marlon 5 (14’st Antov 6), Pablo Marì 5, Donati 6; Ciurria 6, Rovella 6 (14’st Colpani 6), Machin 5 (35’st Barberis n.g.), Carlos Augusto 6; Sensi 6.5, Caprari 5.5 (26’st Gytkjaer 5); Petagna 6 (14’st Mota Carvalho 5.5). A disp.: Cragno, Sorrentino, Valoti, Carboni, Birindelli, Ranocchia, D’Alessandro, Vignato. All.: Palladino 5.5

Lazio (4-3-3) Provedel 6.5; Lazzari 6 (38’st Pellegrini n.g.), Casale 6, Romagnoli 6.5, Hysaj 5.5; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6 (26’st Vecino 6), Luis Alberto 7 (26’st Basic 6); Pedro 7 (20’st Immobile 6), Felipe Anderson 6, Zaccagni 7. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero, Radu, Bertini. All. Sarri 6.5

Di Gregorio 6 Sul primo gol viene tradito dalla difesa, sul secondo dalla parabola disegnata da Milinkovic-Savic, sul resto sempre presente.

Marlon 5 Retropassaggi ed interventi in ritardo, dal suo lato clienti difficili ma lui non fa nulla per tirarsi fuori dai guai (14’st Antov 6 Entra quando la Lazio si rintana per sigillare il successo)

Pablo Marì 5 Meglio in impostazione che in chiusura, ma facendo di lavoro il difensore centrale non è necessariamente una buona cosa

Donati 6 Gioca d’esperienza una gara in cui sbaglia molto meno dei compagni di reparto e anzi è spesso lui a dover mettere in qualche modo una pezza

Ciurria 6 Parte con qualche titubanza ma cresce nel corso del primo tempo ed è anche autore di un paio di assist interessanti

Rovella 6 La benzina finisce nel secondo tempo, nella prima frazione alterna giocate d’energia a soluzioni poco convinte (14’st Colpani 6 Ci prova di tecnica, non sempre riesce, ma bene l’intraprendenza)

Machin 5 Dimostra di non avere i ritmi adatti per certe partite: tecnicamente traccheggia, atleticamente va sotto (dal 35’st Barberis n.g.)

Carlos Augusto 6 Non demerita, ma è troppo schiacciato sulla linea dei difensori e spinge meno del solito e del dovuto

Sensi 6.5 Non gli mancano le idee, anzi spesso inventa per i compagni che però dimenticano di giocare con la sua stessa maglia

Caprari 5.5 Alle imprecisioni del primo tempo, aggiunge scarso coinvolgimento nel secondo nonostante i compagni continuino a cercarlo. Prestazione non sufficiente (26’st Gytkjaer 5 Conferma la giornata difficile dei centravanti davanti alla porta sparando in curva un pallone solo da spingere in rete)

Petagna 6 Ha sulla testa l’occasione più chiara per i biancorossi e viene fermato solo da un miracoloso Provedel, per il resto prova ad aiutare una squadra che però gira a rilento (14’st Mota Carvalho 5.5 Non si accende)

Palladino 5.5 Gli esterni troppo bassi rispetto al solito non sfruttano gli spazi concessi dallo schieramento avversario, non che abbia chissà quali risorse in panchina (tra infortunati e squalificati) ma i cambi non convincono più nella forma che nei nomi, il possesso palla è abbondante ma sterile. Giornata storta.