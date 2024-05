Seregno, definito il programma della quarta edizione della “Sport Week”

Il saggio della Salus ginnastica, la più antica società sportiva locale, essendo stata fondata nell’ormai lontano 1902, aprirà venerdì 31 maggio, alle 20, al PalaSomaschini di via alla Porada a Seregno, il calendario della quarta edizione della “Seregno Sport Week”, contenitore di iniziative sportive, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni e le società sportive, per offrire una vetrina al mondo dello sport locale. La serata, che vedrà i ginnasti esibirsi proponendo coreografie ispirate al tema delle olimpiadi, registrerà la presenza di Claudio Maria Pedrazzini, vicepresidente regionale del Coni, e di Marco Campodonico, allenatore della nazionale di ginnastica artistica femminile.

“Sport Week”: ricchissimo il programma del primo weekend

Sabato 1 giugno, il programma entrerà poi nel vivo, con tra l’altro la ventunesima edizione del torneo intersezionale di calcio promossa dalla sezione locale dell’Aia, di scena allo stadio Ferruccio tra le 9 e le 18.30, e la marcia di fine anno scolastico delle scuole primarie Stoppani e Cadorna, che muoverà alle 9.30. Sempre sabato 1 giugno, dalle 9 alle 19, sul campo di viale Tiziano e nella vicina palestra della secondaria di primo grado Manzoni, il Basket Seregno proporrà “Chipmunks Summer Hoops”, torneo di minibasket per la categoria Scoiattoli, che riprenderà domenica 2 giugno per i più esperti, mentre il Seregno Rugby, dalle 11, al centro sportivo della Porada, ha previsto un torneo di minirugby e gli open day per bambini tra i 5 ed i 12 anni. Il medesimo giorno, alle 15.30, al PalaSomaschini, il Seregno Hockey 2012 ha calendarizzato “Tutti i colori dell’hockey”, festa dello sport inclusivo con gli Sharks Monza, cui seguirà la festa di fine anno della sezione hockey su pista, ed il Sincro Seregno, alle 18, al centro sportivo della Porada, offrirà il suo saggio di fine anno.

“Sport Week”: in calendario una conferenza sulla riforma dello sport

Domenica 2 giugno, “Bicinfesta per Seregno” taglierà il traguardo della venticinquesima edizione: il ritrovo è fissato alle 9 all’area giostre di via alla Porada, mentre l’arrivo avverrà alle 11.30 allo skate park “Meroni” di via Nenni. La giornata sarà inoltre caratterizzata da manifestazioni di atletica leggera, volley, rugby ed hockey su pista. Successivamente, da segnalare è la conferenza con tema “Riforma dello sport”, che mercoledì 5 giugno sarà ospitata alle 21 dalla sala Gandini di via 24 maggio, con relatore Angelo Cappuccilli, fiduciario del Coni Monza e Brianza e docente della scuola Coni Lombardia. La “Seregno Sport Week” si concluderà domenica 16 giugno e, per tutto l’arco della sua durata, sarà accompagnata dal “Gelsia Sport Village” in piazza Risorgimento, con campi da beach volley, beach soccer, basket tre contro tre ed un palco, dal “Padel Village” in piazza Segni e dal “Junior Village”, itinerante per i quartieri, la prima tappa del quale, sabato 1 giugno e domenica 2 giugno, sarà al parco della pace di via Marzabotto.