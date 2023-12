Progetto Talento, borse di studio a 10 atleti brianzoli

Sono dieci gli atleti tesserati a società della Brianza che hanno ricevuto la borsa di studio durante l’evento finale del “Progetto Talento Fidal Lombardia” svoltosi nella sede di Regione Lombardia nella Sala Biagi che ha ospitato la solenne cerimonia di una proposta approntata con un finalità ben precisa e cioè supportare il talento dei giovani atleti.

Progetto Talento, edizione 2023 e sostenitori

L’edizione 2023 del Progetto Talento era articolato su diversi laboratori nei quali erano stati inseriti corsi di formazione sul tema “Formiamo i Campioni di Domani” e una raccolta di crowdfunfing “Metti la tua firma sul futuro di un Campione”.

Se all’inizio di questa importante campagna erano 32 le borse di studio previste, alla fine quelle erogate sono salite addirittura a 64. Tutto questo è stato possibile grazie a un impegno economico complessivo di 74mila euro, che ha visto protagonisti non solo la campagna di crowfunding (22.755 euro, ben oltre l’obiettivo dei 16.000 euro), ma anche la Regione Lombardia (24mila euro), BCC Milano e Hines, Nike, Politecnico di Milano, LCA Studio Legale e Rotary Club Monforte. Tanti attori diversi ma tutti uniti per dare una mano a sviluppare il talento sportivo degli atleti segnalatisi tra i protagonisti in diverse manifestazioni.

Atletica Alessandro Rebosio foto- Fidal-Maraviglia

Progetto Talento, i 10 brianzoli premiati: da Lambrughi a Polzonetti e Rebosio

Le borse dell’ammontare tra i 1500 ed i 600 euro, hanno visto coinvolti dieci atleti brianzoli. Sono Mario Lambrughi (Riccardi); Matteo Di Benedetto, Melissa Casiraghi e Benedetta Falasconi (tutti Team A Lombardia – Brugherio); la desiana Celeste Polzonetti (Bracco); Filippo Bianchini (Atletica Monza); Mattia De Rocchi (Forti e Liberi Monza); Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza); Alessandro Rebosio (PBM Bovisio Masciago); Tommaso Suttora (Vis Nova Giussano).