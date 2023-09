Porsche Carrera Cup Italia: a Monza la mascotte spaziale del team di Paderno “BeDriver”

Invasione aliena nella tappa monzese del Porsche Carrera Cup Italia. Questo weekend è andato in scena all’Autodromo Nazionale di Monza il secondo Aci Racing Weekend brianzolo, che ha visto accorrere in pista per l’evento gratuito migliaia di curiosi e appassionati. Le corse automobilistiche sono spesso piene di sorprese e colpi di scena, ma nel corso di questo weekend i “visitatori” della struttura monzese sono stati testimoni di qualcosa di veramente straordinario: una presenza aliena ha colorato di verde e viola gli spalti dell’autodromo nel weekend di lancio dell’Official Club di BeDriver.

BeDriver a Monza: “Weekend non facile per il nostro pilota Cerqui”

Il team con sede a Paderno Dugnano, nel corso del weekend, ha svelato infatti la propria mascotte: un simpatico extraterrestre con i colori della squadra che ha fatto divertire l’intero Paddock monzese. “Amiamo il motorsport e crediamo che sia importante far avvicinare più persone possibili a questo mondo creando coinvolgimento attorno ad esso – ha dichiarato Alessandro Poli CEO e Team Manager del Team – Ci terrei a ringraziare tutte le persone che si sono unite a noi e che ci hanno fatto sentire il loro calore, è stato bellissimo ed emozionante nonostante non sia stato un weekend facile per il nostro pilota Alberto Cerqui.”

BeDriver a Monza per la Porsche Carrera Cup Italia: “Terzi nella classifica assoluta”

Le gare disputatesi nell’Aci Racing Weekend monzese sono state veramente toste e competitive, con un numero di incidenti sorprendenti in tutte le categorie coinvolte nelle gare del weekend, dal Porsche Carrera Cup Italia alla Formula Regional. “Ci troviamo al terzo posto in classifica assoluta – continua Alberto Cerqui, pilota PRO portacolori del Team BeDriver – siamo tutti vicini come punti e i giochi sono ancora aperti, fondamentale arrivare al meglio alla prossima gara”.