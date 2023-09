BeDriver, il team di Paderno Dugnano all’autodromo di Monza per la Porsche Carrera Cup

“Be one of us”, questo il motto di BeDriver, team di Paderno Dugnano impegnato nel Porsche Carrera Cup Italia, campionato monomarca della Casa Produttrice tedesca, che nel week-end da venerdì 15 a domenica 17 settembre arriverà all’autodromo di Monza. Be Driver nasce dal sogno di Alessandro Poli, ex gentlemen driver, ora team manager della squadra, che un paio di anni fa decise di fare della propria passione, il mondo del motorsport, il proprio lavoro e condividere questo entusiasmo con tutti gli appassionati di automobili.

BeDriver a Monza, l’Official Club per vivere un’esperienza unica nel paddock dell’autodromo

Il concetto comunicativo su cui il team si basa è proprio quello della condivisione della passione per il mondo dell’automobilismo anche con i “non addetti ai lavori”. Proprio a questo scopo, nel corso del weekend monzese, verrà lanciato, con una serie di iniziative in autodromo, il Be Driver Official Club: previa iscrizione gratuita, mediante i canali social del team, sarà possibile vivere un’esperienza unica all’interno del Paddock alla scoperta del mondo Be Driver e del Carrera Cup. Questa iniziativa nasce anche per contrastare la poca affluenza ad uno dei campionati italiani più importanti, ma a volte poco conosciuti dai meno specializzati.

Porsche Carrera Cup Italia a Monza, una storia quasi ventennale: in pista anche Jorge Lorenzo

Con una storia quasi ventennale, infatti, il Porsche Carrera Cup Italia, è uno dei campionati italiani a ruote coperte più prestigiosi e competitivi. Disputato nel corso degli Aci Racing Weekend (accanto a serie come la Formula Regional e i Campionati Italiani Sport Prototipi e Gran Turismo Endurance), il Porsche Carrera Cup Italia è destinato alle Porsche 911 serie 992 Gt3 Cup e diviso al suo interno in due categorie: Pro e Michelin Cup. Da venerdì 15 a domenica 17 settembre presso l’autodromo Monza il monomarca tedesco disputerà il suo settimo e ottavo round, con ben 37 vetture in griglia di partenza, tra le quali anche quella del Campione del Mondo di Moto Gp Jorge Lorenzo, e i due piloti di Be Driver: Alberto Cerqui (Pro) e Gianluca Giorgi (MCup).

Alberto Cerqui of BeDriver – Centro Porsche Piacenza celebrates his victory in race 02 during Porsche Carrera Cup Italia 2023 Round 5/6 – Day Three at Mugello Circuit on July 9, 2023 in Scarperia, Italy. (Photo by Giorgio Perottino/Getty Images)

Porsche Carrera Cup Italia a Monza, ingresso gratuito da venerdì 15 settembre

Ad ingresso gratuito per chiunque volesse passare un weekend all’insegna dei motori in autodromo, dalle 15.40 di venerdì 15 settembre il fine settimana prenderà il via con una sessione di prove libere da sessanta minuti. Dalle 10.10 di sabato si disputeranno le qualifiche valide sia per Gara 1, in programma per le 16.45, che per Gara 2, i quali semafori si spegneranno alle 12.30 di domenica 17.

Le “gare di casa” saranno fondamentali per un team come Be Driver, che con il suo pilota “Pro”, Alberto Cerqui, si presenta a Monza carico di aspettativa: secondo, a soli tre punti dalla testa del campionato.