Pallavolo: Vero Volley vola ai quarti di Champions League

Successo in rimonta per il Vero Volley Milano in Champions League: con il 3-1 rifilato a Le Cannet sul campo dell’Allianz Cloud, la squadra di coach Gaspari si è confermata in vetta al girone e si è qualificata direttamente per i quarti di finale.

Pallavolo: Vero Volley batte Le Cannet, 4.600 all’Allianz Cloud e l’Olimpia Milano

Perso il primo set 23-25, la squadra ha riconquistato l’inerzia nel secondo vinto ai vantaggi (26-24) e poi si è imposta 25-18 e 25-15. Applausi dai 4.611 dell’Allianz Cloud, tra cui una rappresentanza di giocatori dell’Olimpia Milano con il nuovo play Shabazz Napier, Pippo Ricci, Davide Alviti, Devon Hall, Timothé Luwawu Cabarrot, Kevin Pangos, Naz Mitrou Long e Shevon Shield. Soddisfatta alla fine Beatrice Parrocchiale, Mvp del match: “Era la vittoria che volevamo“.