Al terzo match in dieci giorni, è arrivata la prima vittoria da tre punti per il Vero Volley Monza che muove la classificia di Superlega. Allla Opiquad Arena, i brianzoli di coach Eccheli hanno battuto 3-1 l’Acqua San Bernardo Cuneo in rimonta: smarrito il primo set 22-25, si sono ripresi 25-20; 25-22; 27-25. Una bella prova e fiducia dopo le sconfitte con Perugia e Modena.

Pallavolo, Superlega: Vero Volley alla prima vittoria, buone notizie anche per il recupero di Rohrs

Monza ha recuperato anche lo schiacciatore Erik Rohrs, entrato per ritrovare il campo in attesa della miglior condizione.

Padroni di casa trascinati dallo schiacciatore Martin Atanasov, mvp del match e anche il miglior realizzatore con 20 punti e il 56% di positività in attacco. Per Monza è già tempo di derby: domenica 2 novembre (ore 19.30) trasferta all’Allianz Cloud contro Milano.