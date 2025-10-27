Seconda sconfitta per la Vero Volley Monza che non riesce ad espugnare il PalaPanini di Modena, nella seconda giornata di Superlega e prima trasferta della stagione. I ragazzi di coach Massimo Eccheli sono stati superati dalla Valsa Group Modena per 3-0 (25-19; 25-17; 26-24).

Pallavolo, Superlega: Vero Volley Monza stop a Modena, amarezza per terzo set

Nove gli ace complessivi della squadra di casa in alcune fasi decisivi per indirizzare il risultato. Alla Vero Volley resta l’amarezza per un terzo set che sembrava avere in pugno, salvo poi subire la rimonta nello “sprint” finale che ha permesso agli emiliani di strappare il successo. I migliori marcatori tra le fila brianzole sono Padar e Atanasov con 11 punti a testa, mentre il top scorer della partita è l’opposto della Valsa Group, Paul Buchegger, per lui 20 punti a referto. Ad essere eletto mvp è lo schiacciatore modenese Uladzislau Davyskiba, 17 punti e il 60% di positività in attacco.