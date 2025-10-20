Pallavolo: inizia la Superlega, c’è subito Monza-Perugia

Martedì sera appuntamento alla Opiquad Arena di viale Stucchi: si alza il sipario anche sul volley maschile, torna la SuperLega 2025/2026. Alle 20.30, per il Vero Volley Monza di coach Massimo Eccheli ci sono subito i campioni d’Europa in carica della Sir Peurgia.

Pallavolo: inizia la Superlega, Vero Volley squadra giovane

Un match di cartello per inaugurare la dodicesima stagione consecutiva nella massima serie che i brianzoli affrontano con un roster giovane ma talentuoso. L’età media della squadra è di 25 anni, ma molti atleti hanno sulle spalle già importanti esperienze internazionali come lo schiacciatore Martin Atanasov, fresco vicecampione del mondo con la Bulgaria, Diego Frascio, già protagonista lo scorso anno nella delicata salvezza conquistata in volata e anche con l’Italia giovanile, o Lorenzo Ciampi, promosso dalle giovanili, e il confermato Luka Marttila. La fascia di capitano resta al braccio di Thomas Beretta, l’uomo d’esperienza.

Monza-Perugia sarà un remake della finale Scudetto 2023/2024, ma anche dei Quarti di Finale della Champions League 2025.

Pallavolo: inizia la Superlega, coach Massimo Eccheli

«Contro i campioni d’Europa sarà una gara molto impegnativa per noi – analizza coach Massimo Eccheli – l’obiettivo è farla diventare altrettanto difficile per loro. I ragazzi hanno lavorato bene, stiamo smaltendo qualche acciacco però la squadra è pronta a fare il miglior esordio possibile in campionato. I tifosi? L’Opiquad Arena ci dà sempre una spinta in più, il pubblico ha lottato e sofferto con noi sia nella buona che nella cattiva sorte. Avere accanto i nostri supporters facilita l’approccio alla SuperLega della squadra, un gruppo – è giusto ricordarlo – composto da tanti giovani».

Pallavolo: inizia la Superlega, la rosa del Vero Volley Monza

La rosa di Monza è composta dai palleggiatori Jan Zimmermann e Aidan Knipe; dai centrali Thomas Beretta, Jacopo Larizza, Leandro Mosca, Lorenzo Ciampi; dagli schiacciatori Zhasmin Velichkov, Martin Atanasov, Erik Röhrs, Luka Marttila; dagli opposti Krisztian Padar, Diego Frascio.

Leonardo Scanferla e Alessandro Pisoni sono i liberi.