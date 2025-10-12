Pallavolo: Vero Volley Day, ecco la Superlega accolta dalle giovanili

Dalla prima squadra di Superlega ai più giovani in un legame che stringe il Vero Volley nei grandi numeri del Consorzio. All’Opiquad Arena di Monza nei giorni scorsi la società ha dato i numeri nel Vero Volley Day: più di 1300 pallavolisti tesserati, 600 bambini impegnati nel minivolley, 60 società per oltre 9mila atleti inclusi nel mondo Vero Volley.

Pallavolo: Vero Volley Day, la presidente Marzari

«Con la consueta passione – dice la presidente Alessandra Marzari – festeggiamo con atleti e genitori l’inizio del nuovo anno sportivo. Il Consorzio manterrà sempre il proprio impegno nei confronti degli atleti e delle loro famiglie. L’obiettivo è quello di offrire a tutti un’eccellente esperienza sportiva di sicuro beneficio per la crescita dei giovani per dare loro quell’abilità di vita che lo sport ben fatto assicura. Quest’anno uniamo in modo del tutto naturale la nostra attività di base con la nostra Serie A maschile che presentiamo questa sera. È la squadra che l’anno scorso abbiamo sostenuto tutti insieme nei momenti di difficoltà e che ci ha regalato alla fine una meritata salvezza. Con l’augurio che la gioia e il piacere di stare assieme di questa serata ci accompagnino per tutta la stagione».

Monza Vero Volley Marzari

Presenti anche Egidio Longoni, vicesindaco del Comune di Monza, e l’assessore allo Sport Viviana Guidetti; Daniele Bianchi, co-founder di Opiquad; Marika Maffi, Pr Manager e Marketing coordinator di Freddy, nuovo sponsor tecnico del Consorzio.

Pallavolo: Vero Volley Day, le giovanili

Il Vero Volley continua a viaggiare seguendo la filosofia “Driven by Values”, per trasmettere valori insieme alle basi dello sport. Dal minivolley alle formazioni under che hanno il record di quattro titoli italiani maschili conquistati nell’ultima stagione: under 15, 17, 19 e Del Monte Junior League.

Nell’anno d’oro del volley italiano, crescono gli appassionati che riempiono i palazzetti: oltre 12.600 persone all’Unipol Forum di Assago per la partita della squadra femminile contro Conegliano ed i 3.983 appassionati all’Opiquad Arena di Monza in occasione del big-match della squadra maschile contro Perugia. Una media di circa 3mila spettatori a partita.

Pallavolo: Vero Volley Day, coach Eccheli

«È il mio sesto anno sulla panchina di Monza – ha commentato coach Massimo Eccheli – Abbiamo lavorato un mese e mezzo al massimo, con giocatori giovani che si sono allenati con grande attenzione e intensità, e che hanno permesso così di inserire i giocatori nuovi in un contesto fisico e tecnico di alto profilo. Il Vero Volley Day è un simbolo del nostro Consorzio, il momento in cui tutti si sentono parte di una grande famiglia. Per noi, che abbiamo una squadra figlia del nostro settore giovanile, è davvero una serata speciale».

L’esordio stagionale della Vero Volley Monza è fissato per martedì 21 ottobre, alle ore 20.30, all’Opiquad Arena: sarà subito un big-match, perché l’avversario di turno sarà la Sir Susa Scai Perugia. Alla quarta giornata, il 2 novembre, ci sarà il derby contro i “cugini” dell’Allianz Milano. Si giocherà anche durante le festività natalizie: il 26 dicembre a Monza arriverà l’Itas Trentino.

Vero Volley Squadra Trofeo Astori

Pallavolo: Vero Volley Day, terzo posto al Trofeo Astori

Intanto terzo posto per la squadra di Eccheli al Quarto Trofeo Ferramenta Astori a Montichiari. Nella finale per il terzo posto per 3-2 su Padova (parziali 24-26; 25-20; 22-25; 25-20; 15-10) dopo due ore di gioco. È stato il Vero Volley Monza a vincere, trascinato dal diciottenne Zhasmin Velichkov, 22 punti e top scorer dell’incontro. La palma di Mvp, però, è andata a un altro schiacciatore monzese: il finlandese Luka Marttila (11 punti, di cui uno a muro). Nel primo match, sabato, avevano ceduto 0-3 all’Itas Trentino (21-25; 26-28; 19-25).