Pallavolo: Thomas Beretta avanti con Monza, undicesima stagione al Consorzio Vero Volley

Tredici stagioni in Serie A1, undici consecutive con il Consorzio Vero Volley. La Mint Vero Volley va avanti con il suo capitano Thomas Beretta. La prima squadra maschile del Consorzio anche per l’annata 2025/26 potrà contare sul suo centrale classe 1990. Un autentico protagonista che con la squadra brianzola ha festeggiato tutti i traguardi: la Superlega con la finale scudetto (2024) e la salvezza acciuffata all’ultima giornata (2025) con grande soddisfazione, la vittoria della CEV Cup 2022 e quest’anno la prima partecipazione alla CEV Champions League, lasciata solo ai quarti di finale con i futuri Campioni d’Europa della Sir Safety Perugia. Beretta ha giocato anche a Modena e Perugia.

Pallavolo Mint Monza Thomas Beretta – Foto Consorzio Vero Volley

«La prossima sarà la mia tredicesima stagione qui, l’undicesima consecutiva – ha commentato Beretta – sono orgoglioso di vestire questi colori soprattutto dopo un’annata complicata come quest’ultima che ci insegna che nulla è scontato e dove abbiamo raggiunto all’ultimo un traguardo importante per me e per la società. L’anno prossimo lavoreremo per tornare nelle posizioni che competono a Vero Volley, imparando dagli errori fatti e cercando di migliorare allenamento dopo allenamento».