Pallavolo, Champions League: Mint Monza sconfitta, Perugia alle Final four

Cala a Perugia il sipario sulla stagione della Mint Vero Volley Monza. La corsa dei ragazzi di mister Eccheli è finita ai quarti di finale di Cev Champions League 2024/25, la prima volta del Consorzio al maschile nella massima competizione europea: la gara di ritorno co la Sir Sicoma Monini Perugia è finita 3-1 (25-18; 23-25; 25-14; 31-29) per i padroni di casa. Stesso risultato dell’andata alla Opiquad Arena.

Pallavolo, Champions League: Mint Monza sconfitta, la partita

Priva di capitan Beretta e al termine di una stagione difficilissima fisicamente e psicologicamente, coronata dalla salvezza in Superlega all’ultima giornata, Monza è stata brava a pareggiare i set dopo la buona partenza di Perugia ma poco ha potuto al cambio di passo del terzo set che ha dato agli umbri il biglietto per le finale four di Lodz. Il quarto parziale è stato di puro orgoglio, la Mint ha ceduto ai vantaggi 31-29 in un set che è stato anche un po’ la fotografia della stagione.

MVP e top scorer della serata il giapponese Yuki Ishikawa, con 19 punti. Per Monza Erik Rohrs in doppia cifra (11).

Pallavolo, Champions League: le parole di capitan Beretta

«Per me non è stato semplice seguire queste gare da fuori, senza poter dare il mio contributo – ha commentato alla fine Thomas Beretta, centrale e capitano MINT Vero Volley Monza – Dopo esserci salvati all’ultima giornata in campionato, abbiamo fatto delle buone settimane di allenamento, giocando poi un’ottima partita con Perugia in casa nostra. Anche oggi in realtà si è visto qualcosa di buono; ribaltare il risultato sarebbe stato un grande miracolo sportivo, ma purtroppo siamo riusciti a difenderci solo fino al secondo set. Questa è stata la nostra ultima partita della stagione, che per noi non è stata troppo lunga ma faticosa e con tanti imprevisti; aver trovato la salvezza era l’obiettivo principale. La Champions è sempre la Champions, e noi abbiamo fatto il massimo perché riuscire ad arrivare in Final Four battendo Perugia non era una cosa semplice. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi perché non hanno mai mollato».