Volley, tutta la freschezza della Mint: ventata giovane in Superlega

È ormai quasi definita del tutto la rosa della Mint Vero Volley Monza per la prossima stagione. Tanti i volti nuovi decisi dal direttore sportivo Claudio Bonati che dopo la sudatissima salvezza della scorsa stagione ha voltato pagina, nella speranza che l’anno che verrà sarà più ricco di soddisfazioni.

Il primo colpo di mercato è stato l’arrivo di Leonardo Scanferla, libero della nazionale italiana campione del mondo 2022. Dopo sei stagioni a Piacenza, con cui ha vinto anche la Coppa Italia nel 2023, Scanferla approderà a Monza con il desiderio di rilancio. Libero reattivo, affidabile in seconda linea e dotato di grande esperienza internazionale, rappresenta un innesto di alto profilo tecnico e mentale. Al suo fianco, Monza ha riportato a casa Alessandro Pisoni, classe 2004, prodotto del vivaio brianzolo. Una scelta che coniuga presente e futuro, esperienza e prospettiva.

Volley, il mercato della Mint: anche il ritorno del veterano Zimmermann

Un altro volto già noto ai tifosi monzesi è quello di Jan Zimmermann, palleggiatore tedesco classe 1993, che tornerà dopo una prima esperienza nel 2022-23. Giocatore ordinato, preciso e di temperamento, Zimmermann si inserirà in un sistema di gioco che privilegia la velocità e la regia lucida. La sua conoscenza dell’ambiente e del campionato italiano potrà facilitare l’integrazione con i nuovi compagni, tra cui l’altro tedesco Erik Rohrs. Nel reparto dei centrali spicca l’arrivo di Jacopo Larizza, classe 1998 proveniente dall’Allianz Milano (dove invece sono finiti Cachopa e Gabriele Di Martino).

Vero Volley, alla Mint anche il centrale Allianz Milano Jacopo Larizza

Con all’attivo uno scudetto e una Coppa Italia vinti con Civitanova, Larizza porta centimetri (204), esperienza e solidità. La sua presenza, unita alla conferma di Leandro Mosca, garantisce un reparto centrale dinamico e competitivo. Mosca, fermato nella scorsa stagione da un infortunio alla spalla, è pronto a riprendersi il suo spazio e confermare il talento intravisto nelle sue prime apparizioni in SuperLega. Il duo Larizza-Mosca, affiancato da altri centrali di sistema come capitan Thomas Beretta, offrirà a coach Massimo Eccheli soluzioni interessanti tanto a muro quanto in attacco. Sul fronte delle uscite, Juantorena ha rescisso il contratto a marzo 2025 dopo mesi complicati a causa degli infortuni, mentre Ivan Zaytsev aveva lasciato il gruppo già a dicembre.