Pallavolo, Superlega: Monza strappa un set, ma alla prima passa Perugia

Passano i campioni d’Europa di Perugia nella prima di campionato di Superlega a Monza, al Vero Volley Monza restano un set vinto e indicazioni su cui lavorare. Il primo match della nuova stagione, la dodicesima in massima serie per gli uomini del Consorzio, è finito 3-1 per gli umbri con parziali di 25-22, 16-25, 23-25, 19-25 per gli ospiti.

Pallavolo, Superlega: Monza strappa un set, 3mila spettatori all’Opiquad Arena

Quasi 3mila spettatori (2.941 comunicati) alla Opiquad Arena per l’esordio di capitan Beretta e compagni. Primo set di grande sostanza vinto 25-22 con percentuali d’attacco oltre il 70%. Poi la reazione degli avversari (partenza 2-8 nel secondo, parità fino a 19-19 nel terzo) fino al quarto set, partito alla pari e poi appannaggio della squadra di coach Lorenzetti.

Pallavolo, Superlega: mvp l’ex Plotnytskyi, Marttila miglior realizzatore per Monza

Mvp di giornata lo schiacciatore della Sir Susa Scai Perugia, Oleh Plotnytskyi, ex di turno, con 14 punti (uno a muro e due ace). Il top scorer del match, invece, è l’opposto perugino Wassim Ben Tara con 19 punti. Miglior realizzatore per Monza è Luka Marttila (15 punti).

Pallavolo, Superlega: l’intervista dopo gara a Jan Zimmermann