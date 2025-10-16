Pallavolo: Numia batte Vallefoglia, Fersino Mvp verso la Supercoppa

La Numia Vero Volley si lascia alle spalle il tie-break di Chieri e nel turno infrasettimanale all’Opiquad Arena di Monza supera la Megabox Del Savio Vallefoglia col punteggio di 3-1 (26-24; 19-25; 25-21; 25-16). Una prova corale per la squadra di coach Lavarini con l’equilibrio ritrovato tra muro e difesa dopo un avvio un po’ macchinoso.

Pallavolo: Numia batte Vallefoglia, Fersino Mvp e Egonu top scorer

MVP del match è Eleonora Fersino, presente in difesa e precisa in ricezione (80% di ricezione positiva e 73% di perfetta), autrice di una prestazione che ha fatto la differenza. Top scorer di serata è capitan Egonu con 25 punti messi a terra, seguita dall’americana Khalia Lanier a referto con 17 punti e efficace in ricezione (63% di positiva).

Vero Volley Eleonora Fersino – foto Vero Volley

Pallavolo: Numia batte Vallefoglia, sabato sfida a Conegliano per la Supercoppa

Una vittoria che fa bene al morale ma non lascia tempo per tirare il fiato: sabato 18 ottobre alle 17.30 (diretta Rai 2) la Numia è di scena al Pala Trieste per il big-match contro la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano per la Supercoppa Fineco.

Pallavolo: Numia batte Vallefoglia, il commento di Bosio

Francesca Bosio, palleggiatrice Numia Vero Volley Milano: «Sono molto contenta del risultato, avevamo bisogno di vincere. Abbiamo espresso a tratti una buona pallavolo. Stiamo lavorando su determinate cose che partita dopo partita stiamo mettendo in campo. Ci vuole un po’ di pazienza ma sicuramente quello che non dobbiamo più perdonarci sono questi cali. Dobbiamo imporre da subito il nostro ritmo, perché poi quando lo facciamo la differenza si vede. Ci sono ancora tante cose su cui lavorare, ma siamo contente di questi tre punti»