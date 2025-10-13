Pallavolo: Numia cade a Chieri al tie-break, primo set infinito

Prima sconfitta in campionato per la Numia Vero Volley: a Chieri è stop al tie-break per Egonu e compagne, sconfitte 3-2 dalla Reale Mutua con parziali di 36-34; 19-25; 25-23; 16-25; 15-12.

Pallavolo: Numia cade a Chieri al tie-break, la partita

Dopo quasi due ore e mezza di gioco, nonostante la buona prestazione, la Numia non è riuscita a ribaltare il risultato: sotto in due occasioni, si è trovata a rimontare prima da 1-0, e poi dal 2-1, senza riuscire però a chiudere il match a favore. Infinito il primo set, finito ai vantaggi e vinto dalle padrone di casa 36-34: nel finale infuocato, Vero Volley trova il set point e poi si vede negare altre tre occasioni, con la squadra di casa che trova break e palla set. Numia, a sua volta, cancella tre set point ma non riesce a chiudere il parziale.

Nota positiva della serata la prova di Elena Pietrini, scesa in campo nel terzo set, autrice di 10 punti e di una buona prestazione in attacco e in difesa. Top scorer per la Numia è – ancora una volta – capitan Egonu che ha fatto registrare 24 punti; in doppia cifra anche Kurtagic (14 punti) e le schiacciatrici Piva e Lanier, entrambe a referto con 10 punti. Buona prova a muro (15 i monster block per le rosablu).

Pallavolo: Numia cade a Chieri al tie-break, settimana prossima infrasettimanale e Supercoppa

Mercoledì 15 ottobre alle 20.30 all’Opiquad Arena di Monza turno infrasettimanale contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Sabato 18 ottobre alle ore 17.30 sarà invece di scena al PalaTrieste per il big-match contro la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano che mette in palio la Supercoppa italiana.