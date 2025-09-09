Pallavolo: Egonu nuovo capitano della Numia, biennale col Consorzio Vero Volley

La notizia del rinnovo era già stata resa nota a fine campionato. Ora che Paola Egonu è tornata da trionfatrice insieme all’Italia dai Mondiali in Thailandia, con una squadra entrata entrata nella storia della pallavolo un anno dopo l’oro olimpico di Parigi e due Nation League consecutive, il Consorzio Vero Volley ha messo la ciliegina: Egonu ha rinnovato fino al 2027 con un biennale e sarà il nuovo capitano della Numia, prendendo il testimone da Alessia Orro (partita per in estate verso la Turchia come poi anche Myriam Sylla).

Volley Italia campione del Mondo Anna Danesi Paola Egonu Vero Volley

Pallavolo: Egonu nuovo capitano della Numia, «un onore e una responsabilità»

«Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo – ha dichiarato Egonu – Non vedo l’ora di raggiungere le mie compagne per iniziare questa nuova stagione. Ci aspetta un lungo cammino, sono certa che insieme e con la giusta determinazione raggiungeremo grandi obiettivi».

«Paola ha accettato la proposta di essere il capitano della nostra squadra col giusto entusiasmo e consapevolezza del ruolo che sarà una nuova occasione di crescita per lei e per noi – le parole della presidente Alessandra Marzari – Sono felice e penso sia naturale che una giocatrice così talentuosa ed esperta si cimenti in questa importante sfida».

Pallavolo: Egonu nuovo capitano della Numia, un curriculum vincente

Classe ’98 di Cittadella, Egonu in carriera ha vinto due scudetti in Italia, è campionessa Europea, Mondiale e Olimpica, vincitrice di tre VNL e 3 volte MVP della CEV Champions League, “icona della pallavolo e, soprattutto, leader“.

Per lei è la prima esperienza da capitano e arriva alla terza annata con i colori della Numia Vero Volley Milano con cui dal 2023 ha conquistato una finale Scudetto, due finali di Supercoppa italiana, due finali di Coppa Italia e due podi in CEV Champions League. Con 1700 punti realizzati.