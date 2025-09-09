Pallavolo: Egonu nuovo capitano della Numia, biennale col Consorzio Vero Volley

La notizia del rinnovo era già stata resa nota a fine campionato. Ora che Paola Egonu è tornata da trionfatrice insieme all’Italia dai Mondiali in Thailandia, con una squadra entrata entrata nella storia della pallavolo un anno dopo l’oro olimpico di Parigi e due Nation League consecutive, il Consorzio Vero Volley ha messo la ciliegina: Egonu ha rinnovato fino al 2027 con un biennale e sarà il nuovo capitano della Numia, prendendo il testimone da Alessia Orro (partita per in estate verso la Turchia come poi anche Myriam Sylla).
Pallavolo: Egonu nuovo capitano della Numia, «un onore e una responsabilità»
«Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo – ha dichiarato Egonu – Non vedo l’ora di raggiungere le mie compagne per iniziare questa nuova stagione. Ci aspetta un lungo cammino, sono certa che insieme e con la giusta determinazione raggiungeremo grandi obiettivi».
«Paola ha accettato la proposta di essere il capitano della nostra squadra col giusto entusiasmo e consapevolezza del ruolo che sarà una nuova occasione di crescita per lei e per noi – le parole della presidente Alessandra Marzari – Sono felice e penso sia naturale che una giocatrice così talentuosa ed esperta si cimenti in questa importante sfida».
Pallavolo: Egonu nuovo capitano della Numia, un curriculum vincente
Classe ’98 di Cittadella, Egonu in carriera ha vinto due scudetti in Italia, è campionessa Europea, Mondiale e Olimpica, vincitrice di tre VNL e 3 volte MVP della CEV Champions League, “icona della pallavolo e, soprattutto, leader“.
Per lei è la prima esperienza da capitano e arriva alla terza annata con i colori della Numia Vero Volley Milano con cui dal 2023 ha conquistato una finale Scudetto, due finali di Supercoppa italiana, due finali di Coppa Italia e due podi in CEV Champions League. Con 1700 punti realizzati.