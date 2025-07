Una bella dose di Consorzio Vero Volley nelle finali di Volleyball Nations League che si sono giocate in Polonia: l’Italia di Julio Velasco ha vinto il terzo trofeo in quattro anni trascinata da Paola Egonu, Anna Danesi e Myriam Sylla. Sul terzo gradino del podio la Polonia di coach Stefano Lavarini, allenatore della ragazze sulla panchina della Numia.

Pallavolo: l’Italia dei record vince la terza Nations League, imbattuta da 29 partite

L’Italia di capitan Danesi si è confermata la più forte di tutte: l’oro in finale sul Brasile è arrivato al termine di un percorso perfetto fatto di 15 vittorie in 15 partite, che hanno portato il ruolino di marcia – tra VNL e Olimpiadi – a 29 successi consecutivi in match ufficiali. Un record. L’ultimo ostacolo, il Brasile di Gabi e dell’allenatore Ze Roberto, è caduto 3-1 in rimonta: 22-25; 25-18; 25-22; 25-22 i parziali.

Per le ragazze del Consorzio, 12 punti di Egonu, 17 per Sylla, 6 per Danesi. In regia Orro, che a fine stagione ha salutato il Vero Volley per volare in Turchia al Fenerbahce.

Pallavolo: la Polonia di Lavarini vince la finale per il terzo posto

Nella finale per il terzo posto la Polonia di Lavarini, superata in semifinale proprio dall’Italia (3-0), ha battuto il Giappone per 3-1