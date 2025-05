«Questa maglia mi ha regalato mille emozioni, questo club mi ha insegnato i veri valori dello sport, questi colori mai li dimenticherò». Dopo l’ufficializzazione dell’addio, domenica alle Final four di Champions league a Istanbul con una medaglia di bronzo al collo, il premio come miglior palleggiatrice e sotto uno striscione di benvenuto dei tifosi in Turchia, Alessia Orro e il Vero Volley si salutano con una lettera pubblicata martedì sui canali del Consorzio. Prossima destinazione il Fenerbahce.

Pallavolo, Alessia Orro e la lettera d’addio al Vero Volley: il bilancio di cinque anni

La capitana scrive le sue parole di saluto mentre sullo sfondo scorre un video girato nell’Arena di Monza, quella che l’ha vista orchestrare il gioco fino alla decisione di un paio di anni fa di trasferire la casa delle partite a Milano e dove ha alzato la Coppa Cev nel 2021 col riconoscimento come Mvp. La palleggiatrice sarda, classe 98, lascia il Vero Volley dopo cinque anni, un trofeo e diversi traguardi sfiorati: due Final four consecutive di Champions League (seconde nel 2024, terze nel 2025), tre finali scudetto (e una semifinale), due finali di Coppa Italia e due di Supercoppa. E il rammarico di aver incrociato in questi frangenti l’Imoco Conegliano nella sua età dell’oro.

Ben diverso il bottino in azzurro: nei suoi cinque anni monzesi, Orro con la Nazionale ha vinto l’oro olimpico a Parigi 2024 e il premio come miglior palleggiatrice, a coronare un percorso impreziosito da due ori in Nations League, un oro e un bronzo europeo, un bronzo mondiale.

Le ragazze della Saugella Monza con lo staff tecnico festeggiano la Coppa Cev vinta martedì 23 marzo a Istanbul contro il Galatasaray

Pallavolo, Alessia Orro e la lettera d’addio al Vero Volley: la lettera della capitana

“Caro Vero Volley – scrive Orro – non si è mai pronti per gli addii, ma anche le avventure più belle hanno sempre un epilogo. Sono passati cinque anni, ma per me è come se fosse una vita intera. Insieme abbiamo sudato e gioito, lottato e pianto; lascio qui un pezzo di cuore, sono arrivata portando con me tutti i sogni di una ragazza ventiduenne, oggi vi saluto da donna, atleta e capitana. Siamo cresciuti insieme: questa maglia mi ha regalato mille emozioni, questo club mi ha insegnato i veri valori dello sport, questi colori mai li dimenticherò. È stato un viaggio memorabile e ora che è giunto al termine non posso che ringraziare tutti voi tifosi, staff e addetti ai lavori che ogni giorno per cinque anni mi avete fatto sentire a casa, sicura e amata nella vittoria e nella sconfitta. È ora tempo di nuove sfide per me, con la consapevolezza che Vero Volley avrà per sempre un grande spazio nel mio cuore. Un abbraccio, il vostro capitano. Alessia“.

Pallavolo, Alessia Orro e la lettera d’addio al Vero Volley: il video