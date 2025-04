Pallavolo: Numia Vero Volley in finale scudetto, Scandicci ko anche in gara-3

Finale scudetto per la Numia Vero Volley. Le ragazze di coach Lavarini hanno sfruttato il match point in casa e di fronte all’Allianz Cloud trepidante hanno superato per 3-1 la Savino Del Bene Scandicci, conquistando in tre partite il lasciapassare per l’ultimo atto della stagione.

Pallavolo Numia Vero Volley playoff semifinale Helena Cazaute – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: Numia Vero Volley in finale scudetto, la partita

La Numia ci ha messo un set per entrare in gara: perso il primo 25-16 grazie al fortissimo impatto delle avversarie sul match, dal secondo parziale sono cresciute prima a muro (16 alla fine) e poi in attacco grazie a Egonu (25 punti), Sylla (12) e Danesi (11), soprattutto dall’ingresso in campo di Helena Cazaute (11), Mvp alla fine.

La Numia ha poi vinto 25-22, 25-22 e 25-17 resistendo ai tentativi di reazione delle avversarie guidate in panchina dall’ex coach monzese Marco Gaspari e in campo da Kate Antropova (20). Fino a che nel quarto hanno avuto definitivamente la meglio e allungato in maniera decisiva.

Pallavolo Numia Vero Volley playoff semifinale – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: Numia Vero Volley in finale scudetto, nell’altra semifinale Conegliano e Novara sono sul 2-1

Gara-1 di finale è mercoledì 16 aprile con orario e luogo ancora da definire. La prima squadra del Consorzio affronterà la vincitrice tra Conegliano e Novara con le Pantere avanti 2-1 nella serie dopo la vittoria in gara-2. Mercoledì 9 aprile alle 20.30 gara-4 in casa delle piemontesi.