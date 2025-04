Pallavolo: Mint Monza ai saluti con Cachopa, Mancini e Szwarc

Mentre le ultime quattro squadre rimaste nei playoff si stanno giocando i posti per la finale scudetto, la Mint Vero Volley Monza sta costruendo la squadra per la prossima stagione di pallavolo. In attesa di sapere quali saranno i rinforzi giusti per riscattare un’annata chiusa con una soffertissima salvezza all’ultima giornata e i quarti di Champions league, è il momento degli addii.

Pallavolo: Mint Monza ai saluti con la sua cabina di regia

In particolare, il Consorzio ha ufficializzato la separazione da Fernando Cachopa, regista brasiliano che in tre anni è riuscito a raccogliere alla grande la pesante eredità di Santiago Orduna con alzate veloci e geniali. Il suo futuro sarà ancora in Lombardia: manca solo l’ufficialità per il suo ingaggio da parte dell’Allianz Powervolley Milano, alla ricerca di un nuovo regista al posto di Paolo Porro.

Anche il vice di Cachopa, Filippo Mancini cambierà aria. Quest’anno ha avuto più spazio come cambio tattico in battuta che sotto rete ma avrà modo di mettersi in mostra in altre piazza.

Arthur Szwarc

Pallavolo: Mint Monza si separa dopo tre anni dall’opposto Arthur Szwarc

Fa notizia invece l’annuncio della separazione dopo tre anni da Arthur Szwarc, che non è stato confermato al termine di una stagione con più ombre che luci. L’opposto canadese nel finale di stagione è stato addirittura spesso sostituito dal giovane Diego Frascio, segno che ormai la sua avventura in Brianza – dove ha vinto la Challenge Cup – era giunta al capolinea.

Dal suo ruolo passeranno le fortune di una squadra che non potrà più sbagliare se vorrà almeno tornare in zona playoff: quel che è certo è che dopo aver evitato una pesantissima retrocessione la volontà del club è quella di continuare a investire anche nella squadra maschile.

Pallavolo: Vero Volley femminile in finale scudetto e Final Four con Conegliano

Oltre che in quella femminile, qualificata per la finale scudetto oltre che per la Final Four di Champions League (in entrambi i casi ci sarà da superare l’ostacolo Prosecco Doc Imoco Conegliano per centrare un primo storico trionfo in Italia o nella massima competizione europea).

Pallavolo: il futuro della Mint Monza

Come si è visto anche quest’anno però il confine tra un posto tra le migliori otto e l’addio alla massima serie è molto sottile e oltre a un buon mercato servirà anche un po’ di fortuna, quella che è indubbiamente mancata quest’anno. La mancata qualificazione alle coppe europee potrebbe però consentire a coach Massimo Eccheli di preparare al meglio tutte le giornate di Superlega che ormai sembrano sempre delle finali per importanza e valore delle avversarie. Partire bene sarà fondamentale sia in ottica Coppa Italia sia per evitare di rivivere un altro incubo da cui ci si è svegliati sudati e spaventati solamente al tie-break dell’ultima giornata quando sembrava ormai tutto finito.