Weekend storico a Istanbul per la pallavolo europea e non per solo per la Final Four di Champions League a cui hanno preso parte tre squadre italiane. Prima delle partite presso lo Sheraton Atasehir è stata infatti ufficialmente fondata la Women’s European Volleyball Club Association (Wevca).

L’associazione che riunisce dodici tra i club di pallavolo femminile più prestigiosi d’Europa tra cui il Consorzio Vero Volley non ha come obiettivo quello di creare una competizione alternativa come si è cercato di fare con la Superlega di calcio o con l’Eurolega di basket: le società puntano infatti a rafforzare la cooperazione tra le squadre di vertice, le istituzioni sportive e una fanbase in continua espansione. A capo di tutto c’è Aldo Fumagalli, marito della presidente del Consorzio Vero Volley Alessandra Marzari: “È per me un vero onore essere stato nominato primo presidente di Wevca. Ringrazio tutti i club fondatori per la fiducia e il supporto. Questo è un momento storico per la pallavolo femminile europea e sono orgoglioso di poter guidare questa iniziativa ambiziosa e unitaria. Insieme costruiremo un futuro più forte per il nostro sport. Il nostro obiettivo non è solo competere ai massimi livelli, ma anche innovare, ispirare ed emancipare. WEVCA rappresenta cooperazione, eccellenza e progresso. Sono entusiasta di iniziare questo percorso con partner così appassionati e visionari. Grazie per aver creduto in questo sogno condiviso“.

Nasce la Wevca: l’euro-associazione di volley femminile, chi c’è e chi no

Aldo Fumagalli presidente della Wevca

Wevca nasce con l’ambizione di costruire un ecosistema europeo della pallavolo femminile che sia sostenibile, competitivo e pienamente integrato nel panorama sportivo globale. L’obiettivo primario è dichiarato: fungere da interlocutore ufficiale con la Cev (Confederazione europea di pallavolo), la Fivp (Federazione internazionale di pallavolo) e altri organismi di governance, contribuendo allo sviluppo di strategie condivise e calendari sostenibili. I club puntano a valorizzare il ruolo dei club nella formazione degli atleti, nella crescita del pubblico e nella produzione di contenuti sportivi di qualità. Senza dimenticare la crescita dal punto di vista commerciale. Oltre alla Vero Volley, hanno già aderito la Savino del Bene Scandicci, i cinque maggiori club turchi tra cui i ricchissimi VakifBank, Eczacibasi e Fenerbahce, oltre a due società polacche e altrettante francesi. A breve dovrebbe essere annunciato anche l’ingresso dell’Igor Gorgonzola Novara mentre le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano stanno valutando.