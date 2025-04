Pallavolo, finali: Conegliano ancora tricolore, Numia Vero Volley battuta in gara-3

Un’altra volta le Pantere tricolori. Il campionato di pallavolo ha incoronato per l’ottava volta della Prosecco Doc Imoco Conegliano, la settima consecutiva: in gara-3 della finale scudetto la Numia Vero Volley non è riuscita a espugnare il PalaVerde e ha ceduto col punteggio di 3-0, come sabato al Forum di Assago. I set dicono 25-22, 25-20, 25-21 e raccontano di una Conegliano più brava nelle fasi decisive dei parziali: nei momenti di parità (19-19 nel primo, 17-17 nel terzo) le venete hanno avuto quel qualcosa in più che è poi il motivo per cui sono campionesse di tutto in carica.

E il nuovo appuntamento tra le due squadre non è lontano: saranno una di fronte all’altra il 3 maggio per la semifinale di Champions League alle Final Four in Turchia.

Pallavolo: Conegliano ancora tricolore, Lavarini guarda già alla Champions League

Stefano Lavarini, allenatore Numia Vero Volley Milano: «Avremmo voluto combattere ancora di più di quello che si è visto, ma non mi lamento dello spirito con cui siamo entrati in campo oggi. Nel corso della Serie siamo stati più timorosi di quello che avremmo dovuto e su questo aspetto dobbiamo crescere in vista delle prossime settimane; ci attende ancora la Champions League, una competizione tutta da vivere. Avremo modo di fare tutte le analisi tecniche e tattiche del caso, ma l’avversario si è dimostrato superiore e ha meritato ampiamente la vittoria; non si può che fare i complimenti, imparare e migliorare. Tra pochissimo ci ripresenteremo a Istanbul per cercare di invertire il pronostico, in una gara secca che è simile ad oggi ma con un altro significato».

Pallavolo: Conegliano ancora tricolore, Egonu 18 punti e Gabi è Mvp

Per la Numia 18 punti di Paola Egonu, 10 di Cazaute, 8 di Daalderop; tra le padrone di casa 22 punti di Haak, ma è stata Gabi (16) a fare la differenza e a meritarsi il riconoscimento di Mvp delle finali. In apertura di partita le squadre e il palazzo hanno osservato il silenzio in onore e memoria di Papa Francesco.