Non bastano i 33 punti di Paola Egonu, trenta nei primi tre set, per fermare le campionesse d’Italia e d’Europa in carica. La Imoco Conegliano ha battuto 3-1 la Numia Vero Volley nella gara-1 della finale scudetto di pallavolo giocata nella tana delle Pantere, al Palaverde. Cento minuti di gioco per mettere in fila i parziali 25-17, 24-26 e 25-21. Poi nel quarto set le padrone di casa hanno messo il turbo e sono scappate via chiudendo la partita con un ace, e col primo degli undici match-ball, sul 25-13.

Pallavolo, finale Scudetto: Haak Mvp, gara-2 sabato all’Unipol Forum di Assago

Per la Numia anche 9 punti di Daalderop, 8 di Danesi (con tre muri) e 7 di Sylla. Mvp del match è Haak con 27 punti e quattro battute vincenti. Bene anche Zhu (17), Gabi (12), Fahr e Chirichella (9).

Per Milano si tratta di resettare e ripartire: gara-2 è sabato 19 aprile alle 16 all’Unipol Forum di Assago. Attesi oltre 12mila spettatori.

Pallavolo, Orro: «Dobbiamo ridurre gli errore e spingere di più al servizio»

«A un certo punto della partita abbiamo iniziato a commettere troppi errori e a perdere aggressività – ha commentato alla fine capitan Alessia Orro – Contro una squadra come Conegliano basta sbagliare un paio di palloni e diventa subito difficile starle dietro: prendono fiducia, iniziano a rischiare di più, e da lì diventa complicato contrastarle. Ci riproveremo nella prossima gara: dobbiamo ridurre gli errori e spingere di più al servizio. Sono felice di poter giocare all’Unipol Forum sabato: sarà un grande spettacolo per tutti gli appassionati di volley e per i nostri tifosi».

Pallavolo, tra Numia e Imoco sarà sfida anche in Champions League

Le due squadre si incontreranno anche il 3 maggio nella semifinale di Champions League in programma alla Ülker Sports Arena di Istanbul.