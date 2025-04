Volley, gara 2 finale scudetto: Conegliano bestia nera, Numia battuta anche al Forum sold out

Conegliano passa anche nel Forum di Assago sold out che ha spinto fino alla fine la Numia Vero Volley. Sabato pomeriggio, di fronte a 12mila spettatori, Imoco ha vinto gara 2 della finale col punteggio di 3-0 e si è portata a un match dall’ottavo scudetto della storia, il settimo consecutivo.

Imoco batte ancora il Vero Volley: a un match dall’ottavo scudetto della sua storia

Una partita comunque combattuta più di quanto non raccontino i parziali di 25-22, 25-20, 25-18. Nel primo la Numia ha tenuto un vantaggio di due-tre punti fino al 13-10; nel secondo soprattutto la squadra di Lavarini ha provato a scappare per sorprendere le avversarie (11-6) ma è stata Gabi a ricucire e dare la carica alle compagne per impattare, superate e chiudere. Una risposta a ogni tentativo del Vero Volley di scardinare il fortino avversario. Il terzo set è stato un monologo ospite (subito 3-7, poi 7-13, 9-17), sul 23-14 Sylla, Danesi, Orro e Egonu ci hanno provato fino alla fine per il 25-18.

Egonu miglior marcatrice per il Vero Volley

Miglior marcatrice ancora Paola Egonu con 19 punti. Per Numia anche 8 per Sylla, 7 per Kurtatig e Daeldrop, 6 per Danesi. Per Imoco 19 di Gabi, 17 per Haak, 11 di Zhu.

Gara3 si gioca martedì 22 aprile al Palaverde: per Conegliano l’appuntamento per chiudere con l’ennesimo trionfo, per la Numia il match per dare più del tutto per tutto nell’ultima occasione per allungare la finale tricolore. Prima di ritrovarsi di nuovo di fronte in semifinale di Champions League a maggio.