È Francesca Bosio a prendere il testimone di Alessia Orro, passata al Fenerbahce, alla regia della Numia Vero Volley. Milanese classe ’97, farà parte del roster della prima squadra femminile del Consorzio per la stagione 2025/2026 in Serie A1 e Champions League. La Numia è arrivata in finale scudetto e alla Final Four di Champions.

Arriva dalla Igor Novara con cui in due anni ha vinto una Cev Challenge Cup (la seconda della sua carriera) e una Cev Cup. In carriera ha giocato anche a Busto Arsizio, Filottrano, Cuneo, Chieri (per quattro anni con un’altra Cev Challenge Cup nel 2023).

Pallavolo: Francesca Bosio alla regia della Numia Vero Volley, «per me significa alzare l’asticella»

«Sono contentissima di arrivare qui dopo due intense stagioni a Novara – le prime parole di Bosio da palleggiatrice della Numia – Sono stati per me due anni importanti in cui penso di essere cresciuta sotto tanti punti di vista. Sono quindi felicissima di arrivare a Milano, che per me vuol dire comunque alzare un pochino l’asticella e mi sento pronta per farlo; sono sicura che ci saranno tante soddisfazioni da toglierci insieme. Quella che ci attende sarà sicuramente una stagione tosta visto che il livello del campionato si alza sempre di più ogni anno. Prima di tutto cercheremo di confermarci ad altissimi livelli come fatto in questi ultimi anni e perché no, provare a conquistare qualcosa in più».