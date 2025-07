Pallavolo: la Numia conferma Lavarini e conosce le avversarie di Champions League

La Numia Vero Volley conferma coach Stefano Lavarini e il suo staff in panchina. Per la nona stagione consecutiva al Vero Volley c’è Luca Bucaioni nel ruolo di secondo allenatore e l’asssistente allenatore sarà ancora Andrea Mafrici. A chiudere, la conferma del polacco Kacper Duda, scoutman che collabora con l’allenatore di Omegna anche nella nazionale della Polonia.

Pallavolo: Numia testa di serie della Pool C di Champions League

È stata anche la giornata dei gironi di Champions League. La Numia, per il quinto anno nella massima competizione europea, è testa di serie della Pool C della CEV ZEREN Group Champions League Volley 2026. I gironi sono cinque, in campo a novembre.

La prima squadra del Consorzio è reduce dal terzo posto della Final Four di Istanbul, e se la vedrà con Eczacibasi Istanbul, OK Železničar Lajkovac e la vincente del match del terzo round di qualificazione tra Vasas Óbuda Budapest e la squadra che prevarrà nel match di secondo round tra Olympiacos Piraeus e Asterix AVO Beveren.

La CEV conferma la formula della Final Four: organizzata su due giorni, prevede semifinali e finale per 1° e il 3° posto. La Finale che metterà in palio il titolo si disputerà il weekend del 2-3 maggio 2026 in sede da definirsi.

Pallavolo: i nomi dello staff

Il gruppo femminile del Vero Volley ha ufficializzato anche lo staff. Sul fronte medico, anche per questa stagione sarà Edoardo Chimenti il fisioterapista, affiancato dalla new entry Andrea Hueller; Selene Moschella e Riccardo Fusaro sono gli osteopati. Confermato Pietro Muneratti per la preparazione atletica, così come la nutrizionista Valentina Segreto. Sara Bordo è la psicologa dello Sport. Laura Ferro, infine, assume il ruolo di coordinatore team manager, mentre il team manager sarà Mariana Carrati. A dirigere i lavori di tutto lo staff tecnico e medico, il direttore sportivo della realtà milanese Claudio Bonati.