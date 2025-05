Concorezzo e Dream Volley Lesmo: insieme per il sogno della Serie A

Un nuovo consorzio sportivo per scrivere un nuovo capitolo della pallavolo brianzola. Si chiama “Dream Volley Club”, è frutto dell’unione tra Pallavolo Concorezzo e Dream Volley Lesmo ed è stato presentato ufficialmente lo scorso sabato in una conferenza stampa che si è tenuta a Concorezzo, all’agriturismo La Camilla. Presenti i rappresentanti del Dream Volley Lesmo, con il presidente Costantino Ghezzi, il direttore sportivo Claudio Colnaghi e Marco Corno Per la Pallavolo Concorezzo hanno partecipato invece il presidente Ambrogio Gervasoni e Marco Centemero, maggior azionista della società.

Concorezzo e Dream Volley Lesmo: la soddisfazione delle istituzioni

Hanno inoltre portato il loro saluto istituzionale il presidente del Comitato territoriale Fipav Milano Monza Lecco, William Aimar, il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, e il sindaco di Lesmo, Sara Dossola. «L’obiettivo è ambizioso – fanno sapere dal neonato soggetto sportivo – costruire una realtà sportiva strutturata, competitiva e radicata nel territorio, puntando su un solido vivaio giovanile e sulla crescita delle prime squadre». Il consorzio è frutto di un lungo lavoro di confronto e pianificazione tra le due società, che vedrà la collaborazione tra la formazione concorezzese, che l’ultimo anno ha partecipato con la prima squadra al campionato di A1 e che l’anno prossimo sarà in A2 Nazionale, e quella lesmese iscritta alla Serie C Regionale. In tutto il nuovo consorzio potrà quindi contare su 300 atleti attivi nei campionati Fipav con un forte radicamento nel settore femminile, ma anche il settore maschile in espansione con un gruppo numeroso di ragazzi under 17 coinvolti nei campionati federali. Da un punto di vista di staff invece l’unione delle due formazioni porta in dote al nuovo soggetto sportivo un gruppo tecnico qualificato composto da 10 allenatori abilitati (1° e 2° grado Fipav), laureati in Scienze motorie, preparatori atletici e uno staff medico dedicato.

Concorezzo e Dream Volley Lesmo: il progetto

«Il progetto nasce con l’intento di strutturare un percorso di qualità, solido e sostenibile nel tempo, in grado di valorizzare il vivaio come linfa vitale per le prime squadre e, in particolare, per una serie A2 ambiziosa e competitiva – proseguono dalla società -. La creazione del consorzio rappresenta anche una nuova opportunità per rafforzare il legame con il territorio, coinvolgendo famiglie, appassionati, scuole e realtà locali in un cammino sportivo condiviso». Ancora non sono stati ufficializzati i ruoli e i vertici del sodalizio: «Abbiamo le idee chiare ma stiamo ancora aspettando le risposte dall’agenzia delle Entrate per avere il via libera per due presidenti con un consiglio d’amministrazione, le normative procedurali non sono chiare in tal senso – aggiungono dal consorzio -. Le due squadre manterranno l’affiliazione perché altrimenti perderebbero i diritti e le iscrizioni ai campionati. Nei prossimi giorni il consorzio presenterà ufficialmente la propria identità visiva, con il lancio del nuovo logo e dei canali istituzionali».