Su il sipario sulla Serie A1 di pallavolo, la Numia Vero Volley riparte dalla Opiquad Arena di Monza contro Bergamo. Per le ragazze del Consorzio è la decima stagione consecutiva nella massima serie e la squadra si presenta al via con un volto diverso da come i tifosi l’avevano lasciata a giugno: con capitan Paola Egonu (novità) ci sono le colleghe campionesse del mondo Anna Danesi, Eleonora Fersino e Benedetta Sartori. Sono volate in Turchia invece Alessia Orro e Myriam Sylla, all’addio in estate dopo un lungo percorso insieme.

Pallavolo, Serie A1: Numia aspetta Bergamo, monday night a Monza

Dopo più di un mese di preparazione e il weekend della Courmayeur Cup, la formazione di coach Stefano Lavarini nell’inedito Monday Night Match alle 20.30 del 6 ottobre ospita Bergamo per il decimo confronto tra le due squadre (guida Milano con otto successi), dopo l’ultimo faccia a faccia giocato lo scorso febbraio all’Allianz Cloud vinto dalla Numia per 3-0.

Tre gli ex della partita, a partire dalla panchina, con il coach delle orobiche – Carlo Parisi – che ha militato in Vero Volley nella stagione 2019/2020. Ad aver indossato la casacca di Bergamo sono invece le schiacciatrici Khalia Lanier ed Emma Cagnin, compagne tra le fila rossoblu nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023.

Pallavolo, Serie A1: Numia aspetta Bergamo, in Brianza anche il turno infrasettimanale del 15 ottobre

Paola Egonu e compagne sono già sicure di giocare all’Opiquad Arena le prime due partite di serie A1 a causa del congestionamento dell’Allianz Cloud che, causa Olimpiadi invernali, da metà dicembre e per tre mesi ospiterà anche l’Olimpia Milano per le partite di Serie A di basket e di Eurolega: dopo l’esordio stagionale, mercoledì 15 ottobre il turno infrasettimanale porterà in Brianza la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Il 18 ottobre a Trieste si disputerà invece la Supercoppa tra Numia e Prosecco Doc Imoco Conegliano, grande favorita anche quest’anno per la vittoria dello scudetto e non solo. Le pantere (turche permettendo, a livello europeo) puntano a un altro grande slam.

Pallavolo, Serie A1: la formazione della Numia Vero Volley 2025-26

La formazione della Numia Vero Volley 2025-26: Palleggiatrici: Bosio, Miner; Centrali: Danesi, Kurtagic, Sartori, Modesti; Schiacciatrici: Pietrini, Lanier, Cagnin, Piva; Opposti: Egonu, Plak; Liberi: Fersino, Gelin. Allenatore: Lavarini.