Pallavolo, Serie A1: Numia aspetta Bergamo, il campionato riparte dalla Opiquad Arena

Su il sipario sulla Serie A1 di pallavolo, la Numia Vero Volley riparte dalla Opiquad Arena di Monza contro Bergamo.
Paola Egonu MVP del match d'esordio dell'Allianz Vero Volley Milano contro UYBA Busto Arsizio - Foto Vero Volley
Su il sipario sulla Serie A1 di pallavolo, la Numia Vero Volley riparte dalla Opiquad Arena di Monza contro Bergamo. Per le ragazze del Consorzio è la decima stagione consecutiva nella massima serie e la squadra si presenta al via con un volto diverso da come i tifosi l’avevano lasciata a giugno: con capitan Paola Egonu (novità) ci sono le colleghe campionesse del mondo Anna Danesi, Eleonora Fersino e Benedetta Sartori. Sono volate in Turchia invece Alessia Orro e Myriam Sylla, all’addio in estate dopo un lungo percorso insieme.

Pallavolo, Serie A1: Numia aspetta Bergamo, monday night a Monza

Dopo più di un mese di preparazione e il weekend della Courmayeur Cup, la formazione di coach Stefano Lavarini nell’inedito Monday Night Match alle 20.30 del 6 ottobre ospita Bergamo per il decimo confronto tra le due squadre (guida Milano con otto successi), dopo l’ultimo faccia a faccia giocato lo scorso febbraio all’Allianz Cloud vinto dalla Numia per 3-0.

Tre gli ex della partita, a partire dalla panchina, con il coach delle orobiche – Carlo Parisi – che ha militato in Vero Volley nella stagione 2019/2020. Ad aver indossato la casacca di Bergamo sono invece le schiacciatrici Khalia Lanier ed Emma Cagnin, compagne tra le fila rossoblu nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023.

Pallavolo, Serie A1: Numia aspetta Bergamo, in Brianza anche il turno infrasettimanale del 15 ottobre

Paola Egonu e compagne sono già sicure di giocare all’Opiquad Arena le prime due partite di serie A1 a causa del congestionamento dell’Allianz Cloud che, causa Olimpiadi invernali, da metà dicembre e per tre mesi ospiterà anche l’Olimpia Milano per le partite di Serie A di basket e di Eurolega: dopo l’esordio stagionale, mercoledì 15 ottobre il turno infrasettimanale porterà in Brianza la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.
Il 18 ottobre a Trieste si disputerà invece la Supercoppa tra Numia e Prosecco Doc Imoco Conegliano, grande favorita anche quest’anno per la vittoria dello scudetto e non solo. Le pantere (turche permettendo, a livello europeo) puntano a un altro grande slam.

Pallavolo, Serie A1: la formazione della Numia Vero Volley 2025-26

La formazione della Numia Vero Volley 2025-26: Palleggiatrici: Bosio, Miner; Centrali: Danesi, Kurtagic, Sartori, Modesti; Schiacciatrici: Pietrini, Lanier, Cagnin, Piva; Opposti: Egonu, Plak; Liberi: Fersino, Gelin. Allenatore: Lavarini.

