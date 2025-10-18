Monza Sport

Pallavolo: la Numia Vero Volley vince la Supercoppa, Conegliano battuta al tie-break

Il sogno si è fatto realtà: la Numia Vero Volley ha vinto la Supercoppa Italiana battendo nella finale di Trieste l'Imoco Conegliano. Capitan Egonu: «Super fiera».
di
Il sogno si è fatto realtà: la Numia Vero Volley ha vinto la Supercoppa Italiana battendo nella finale di Trieste l’Imoco Conegliano. Infine è successo: le ragazze di Stefano Lavarini si sono imposte per 3-2 in rimonta e hanno spezzato il dominio della pantere che avevano vinto le ultime sette edizioni del trofeo. Erano imbattute dal 2018-2019.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - PROSECCO DOC CARRARO IMOCO CONEGLIANO SUPERCOPPA ITALIANA PALLAVOLO FEMMINILE 2025-26 TRIESTE 18-10-2025 FOTO RUBIN - ZANI / LVF
NUMIA VERO VOLLEY MILANO – PROSECCO DOC CARRARO IMOCO CONEGLIANO SUPERCOPPA ITALIANA PALLAVOLO FEMMINILE 2025-26
TRIESTE 18-10-2025 – FOTO RUBIN – ZANI / LVF

Pallavolo: la Numia Vero Volley vince la Supercoppa, il match

La Numia ha perso il primo set 25-18, vinto il secondo e il terzo con parziali di 25-22 e 25-20. Al quarto la reazione delle campionesse d’Italia (25-13) per portare la partita al quinto e decisivo set. Ma qui la Numia ha confezionato il capolavoro: ha preso il comando (6-2 con attacco vincente di Cagnin) e non l’ha più mollato con gli allunghi di Paola Egonu, fino all’attacco decisivo per il 15-12. Game, set, match e grande festa.

Pallavolo: la Numia Vero Volley vince la Supercoppa, Egonu MVP

Per la Numia, che partecipava come finalista della Coppa Italia (contro Conegliano campione d’Italia e vincitore della Coppa Italia) è il primo successo, mvp del match è stata la capitana della Numia Vero Volley Milano Paola Egonu (30 punti).

Pallavolo: la Numia Vero Volley vince la Supercoppa, l’intervista a capitan Egonu

Pallavolo: la Numia Vero Volley vince la Supercoppa, il video dell’ultimo punto

