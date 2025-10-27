La Numia Vero Volley si lascia alle spalle il passo falso di Scandicci e torna alla vittoria in campionato nel match casalingo con la neopromossa Macerata. In una Opiquad Arena caldissima che alla fine ha festeggiato con la squadra la conquista della Supercoppa Italiana, domenica ha vinto 3-0 con parziali di 25-21; 29-27; 25-16 in un’ora e mezza di gioco. Ma non è stata una passeggiata per le padrone di casa, costrette a inseguire nei primi due set e brave a giocare d’esperienza nei momenti decisivi.

Pallavolo: Numia batte Macerata nella sera della festa per la Supercoppa, Kurtagic Mvp

Mvp della sfida la centrale serba Hena Kurtagic con 10 punti (3 muri), un’efficienza dell’87% in attacco che l’ha fatta essere decisiva nel terzo set. In doppia cifra anche capitan Egonu (19 punti, top scorer) e Khalia Lanier (10 punti). Risultato del buon lavoro di Bosio in regia. Positiva anche Benedetta Sartori partita titolare.

Pallavolo: Numia batte Macerata nella sera della festa per la Supercoppa, giovedì a Perugia

La Numia Vero Volley torna in campo giovedì 30 ottobre alle 20: Pala Barton Energy sfida alle padrone di casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia.