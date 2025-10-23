Pallavolo: la Numia cade a Scandicci, domenica a Monza arriva Macerata

Dopo la settimana sulle montagne russe culminata con la storica vittoria della Supercoppa Italiana, passaggio a vuoto mercoledì per la Numia Vero Volley nel big match d’anticipo della 13° giornata della Serie A1: sul campo della Savino Del Bene Scandicci la squadra di Lavarini cede col punteggio di 3-0 e parziali di 25-23; 25-22; 25-23. Una serata in cui le ragazze in maglia biancofucsia non sono mai riuscite a entrare in partita, con errori di troppo tra ricezione, attacco e servizio, e senza la necessaria lucidità nei momenti decisivi.

Pallavolo: la Numia cade a Scandicci, Egonu (21) vince il duello con Antropova

Top scorer al Pala BigMat è l’opposta Paola Egonu, 21 punti per il capitano, che nonostante il risultato, si è aggiudicata la sfida a distanza con la compagna di reparto in Nazionale, Antropova (18 punti). Per la Numia è subito tempo di resettare e di pensare alla prossima gara: domenica 26 ottobre, ore 17, arriva all’Opiquad Arena di Monza la neo promossa Cbf Balducci Hr Macerata.