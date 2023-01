Pallavolo, Superlega: Monza batte Taranto, gara decisa dai dettagli

Vittoria preziosissima per il Vero Volley in Superlega nella prima uscita casalinga del 2023. La squadra di Eccheli ha battuto per 3-1 la Gioia Prisma Taranto. Parziali 25-23, 22-25, 27-25, 30-28 in favore dei monzesi in una partita dalle emozioni altissime. Protagonisti Davyskiba con 23 punti, Szwarc mvp con 25, Maar (22).

Pallavolo: Monza batte Taranto, cosa ha avuto in più

Il confronto alla fine, come testimoniano i due parziali finali, si è deciso sui dettagli: 13 muri a 12 e 7 ace a 6 per i per i brianzoli.

Pallavolo: Monza batte Taranto, la soddisfazione di Szwarc

«È stata una grande serata – ha commentato Arthur Szwarc – Abbiamo iniziato male, ma poi siamo tornati forte nel match prendendoci tre punti d’oro. Non abbiamo murato tanto ma abbiamo difeso e attaccato alla grande. Merito dell’ottimo lavoro svolto nelle ultime due settimane. Cosa mi è piaciuto di più? Abbiamo parlato tanto in campo e lo abbiamo fatto insieme. Ora ci aspetta la sfida contro Civitanova che dovremo affrontare con la stessa determinazione di stasera. Dobbiamo spingere ogni giorno, al massimo: questo è troppo importante per noi».