Pallavolo, Serie A1: Vero Volley espugna Pinerolo, Davyskiba mvp

Vero Volley espugna il campo di Pinerolo per i primi tre punti della Serie A1 femminile del 2023. La squadra di Gaspari ha vinto 3-0 con parziali abbastanza netti (25-22, 21, 21) e gioco comandato senza patemi. Per scelta tecnica sono state tenute a riposo Orro, Sylla (per lei anche un piccola botta a un polso rimediata in allenamento), Stevanovic e Folie.

Pallavolo, Serie A1: Davyskiba mvp

“Sono molto contenta per la prova della mia squadra – ha commentato la Mvp Anna Davyskiba – Questo non è un campo semplice e Pinerolo ha giocato una ottima gara, affidandosi all’entusiasmo e a tanta generosità in difesa per metterci in difficoltà. Siamo state brave a non mollare, rientrando con carattere nei momenti che contavano e a portare a casa il primo successo dell’anno. Credo che questa gara sia stata importante anche in vista dei prossimi impegni in Champions League e Coppa Italia. L’obiettivo? È quello di fare un’ottima stagione, passo dopo passo, cercando di centrare tutti gli obiettivi insieme alle mie compagne“.