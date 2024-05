Nuoto artistico: Garraffo, Zadek e Pizio oro e bronzo agli Europei, Sincro Seregno protagonista

Grandissima prestazione di Alice Garraffo e Alice Zadek, atlete tesserate per il Sincro Seregno, presieduto da Virginia Ratti, che si sono laureate campionesse europee nella squadra ‘team free’.

Nuoto artistico: Garraffo e Zadek campionesse europee nel “team free”

All’Olympic Aquatic Center ‘Spiros Louis’ di Atene, in Grecia, la piscina dove si disputarono i Giochi Olimpici del 2004, le due sincronette brianzole sono salite sul gradino più alto del podio, insieme alle compagne ‘azzurrine’ Violante e Vittoria Carenza, Matilde Franchi, Sofia Lucci, Alice Maddalena e Giulia Ottonello mentre Alice Lamarra e Martina Pizio, quest’ultima del Sincro Seregno, erano le riserve.

Le atlete italiane hanno totalizzato 323.3829 punti, precedendo la Spagna (322.3358 punti) e le padrone di casa della Grecia (322.0557 punti).

Nuoto artistico: Garraffo, Zadek e Pizio di bronzo nel “Free combination”

Alice Garraffo, Martina Pizio e Alice Zadek (assistite dallo staff azzurro dove era presente anche l’allenatrice Giorgia Mazzariello) hanno poi conquistato la medaglia di bronzo nel combinato ‘Free Combination’, totalizzando 244.4803 punti, posizionandosi dietro alla Francia (254.8229 punti) e alla Spagna (266.7168 punti). L’Italia nelle gare di Atene ha collezionato anche due quarti posti: il primo nella finale Mixed Duet Free, l’altro nel Duet Free con la squadra composta da Violante e Vittoria Carenza, con Alice Zadek riserva.

Nuoto artistico: Garraffo, Zadek e Pizio a medaglia agli Europei, la soddisfazione della presidente Ratti

«Sono risultati che si commentano da soli – aggiunge Virginia Ratti presidente di Sincro Seregno – Vincere non è mai facile e le nostre sincronette per conquistare questi prestigiosi traguardi si sono allenate con grande applicazione dapprima nell’impianto natatorio di Seregno quindi nel collegiale di Savona anche sotto la guida dell’insegnante Giorgia Mazzariello, anch’essa inserita nello staff azzurro che ha accompagnato tutte le atlete agli Europei. I risultati ottenuti in Grecia da Alice Garraffo, Martina Pizio e Alice Zadek certificano la crescita, anche a livello internazionale, della nostra società e sicuramente agiranno da stimolo per tutte le ragazze che hanno scelto di impegnarsi nel nuoto artistico».