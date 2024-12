Calcio, il Seregno Fbc rilancia la sfida: Simone Pontiggia completa un mercato da sogno

Dopo Stefano Baldan, Marco Dell’Occa e Davide Lozza, la dirigenza del Seregno Fbc ha consegnato un altro regalo di Natale al tecnico Gabriele Avella. A metà settimana, infatti, è stato perfezionato l’ingaggio dal Saronno di Simone Pontiggia, classe 1993, lissonese, attaccante che per la Promozione rappresenta a dir poco un lusso. Il suo arrivo non può che rilanciare le ambizioni di salto di categoria del gruppo, atteso domenica 15 dicembre, alle 14.30, allo stadio Ferruccio, dal confronto con il Cavenago, penultimo impegno dell’anno solare in corso, prima della successiva trasferta a Civate. Gli azzurri approcceranno l’appuntamento con il morale alto, grazie al successo ottenuto domenica 8 dicembre a Trezzano Rosa contro l’Olimpic Trezzanese. Il 3-1 finale è stato firmato dalla rete di Antonio Buccini e dalla doppietta di Antonio Gentile, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei locali, realizzato da Lorenzo Torri.

Calcio: contro il Cavenago, assenti Ferrari e forse Buccini

L’unica nota negativa del pomeriggio, che ha consentito a Stefano Papapicco e compagni di agguantare al terzo posto l’Ac Lissone, avvicinando la piazza d’onore, oggi occupata dal Cantù San Paolo, con la capolista Vis Nova Giussano sempre lontana sei punti, è stata pertanto l’espulsione per somma di ammonizioni di Matteo Ferrari, con il secondo cartellino giallo arrivato per un eccesso di protagonismo dell’arbitro Antonio Angarola di Chiari. Il fischietto bresciano ha infatti punito un’uscita dal campo dal lato ritenuto sbagliato del fantasista, al momento della sua sostituzione con Jacopo Morello che era stata decisa da Gabriele Avella, subito dopo la marcatura del 3-1, in un momento in cui un pizzico di buon senso avrebbe dovuto consigliare di evitare provvedimenti così drastici.

Calcio: Abdalla commenta il mercato in ingresso

«Matteo non giocherà contro il Cavenago per squalifica -commenta lo scout manager Alessandro Abdalla-, mentre saranno da valutare le condizioni di Antonio Buccini, malconcio dopo la partita. Vedremo la loro evoluzione. Certamente, la rosa oggi offre alternative importanti». Abdalla si concentra quindi sulla novità rappresentata dal tesseramento di Pontiggia: «Si tratta di un giocatore fuori categoria, che ha iniziato come punta esterna e che, ormai, si è abituato ad essere impiegato stabilmente come punta centrale. Stiamo parlando di un ragazzo che ha sempre militato in serie D o in Eccellenza, in squadre di vertice. Oltretutto, è della zona: teniamo molto a questo aspetto come società, poiché desideriamo che il rapporto tra la nostra realtà e la città sia sempre più solido». La chiosa rimanda infine all’attualità più stringente: «Vogliamo e dobbiamo conquistare sei punti prima di Natale, per girare a quota trentatré, che sarebbe un bel risultato, considerate le difficoltà iniziali. Sarebbe positivo riuscire a ridurre il distacco dal primo posto, ma a prescindere, con l’organico di cui disponiamo, sono e sarò ottimista comunque».