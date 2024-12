Calcio, il Renate vola: Plescia piega la Pro Vercelli e lo lancia al quarto posto in classifica

Con il sesto risultato utile consecutivo il Renate batte, di misura, la Pro Vercelli, ma soprattutto conclude il girone di andata al quarto posto, un piazzamento che certifica il lavoro dell’allenatore Foschi e l’impegno di tutti i calciatori. La serie positiva del Renate è iniziata il 10 novembre con il pareggio conquistato in trasferta sul campo della Union Clodiense, al quale sono seguiti i pareggi interni con Arzignano e Trento e quindi le vittorie a Trieste (22 novembre) ed a Crema (7 dicembre). Il Renate al quarto posto può essere raggiunto solo dal Novara, che sabato 14 dicembre ospita allo stadio Silvio Piola la Triestina.

Calcio: decisiva una partenza a razzo dei nerazzurri

Un contrasto tra Ghezzi e De Martino

La partita allo stadio Favini di Meda è stata caratterizzata dalla partenza a razzo della formazione nerazzurra, che ha sbloccato il risultato dopo 3’ grazie alla prodezza dell’attaccante Vincenzo Plescia, su assist di Andrea Ghezzi. Dopo questo gol il Renate ha controllato le iniziative della Pro Vercelli, apparsa più intraprendente specie nella parte centrale del secondo tempo, ma a salvare il prezioso risultato ha provveduto il portiere Tommaso Nobile con interventi importanti. Il più impegnativo (e spettacolare) all’80’ su perentorio colpo di testa di De Marino. Nel finale anche il Renate si è affacciato più volte nell’area della Pro Vercelli, ma alcuni interventi dei difensori piemontesi non sono stati valutati nella giusta misura dall’arbitro.

Calcio: il girone di ritorno aprirà con la visita della Pro Patria a Meda

Il girone di ritorno del Renate inizia sabato 21 dicembre e allo stadio Favini sarà ospite la Pro Patria. Il fischio d’inizio della partita è alle ore 15.

Calcio: il tabellino del match

Renate-Pro Vercelli 1-0

Marcatore: 3’ s.t. Plescia (R)

Renate (4-4-2): Nobile 7,5; Eleuteri 6 (dal 23’ s.t. Gardoni 6), Spedalieri 6,5, Pellizzari 6, Riviera 6; Siega 6 (dal 28’ s.t. Mazzaroppi 5,5), Vassallo 6,5, Bonetti 5,5 (dal 16’ s.t. Esposito 6,5), Ghezzi 6,5 (dal 28’ s.t. Anghileri 6); Di Nolfo 5,5 (dal 16’ s.t. Egharevba 6), Plescia 7. (Ombra, Bartoccioni, Delcarro, Bocalon, Stagi, Garavello). All. Foschi 7.

Pro Vercelli (3-5-2): Rizzo 6; Sbraga 5,5, Marchetti 6,5, Serpe 6 (dal 41’ p.t. Anton 6); Pino 6 (dal 32’ s.t. Sow s.v.), Contaldo 5,5 (dal 16’ s.t. Rutigliano 6), Emmanuello 5, Iotti 6,5, De Marino 6; Comi 6,5, Coppola 6 (dal 32’ s.t. Schenetti s.v.). A disposizione: Passador, Lancillotti, Bunino, Gheza, Ronchi, Casazza, Condello. All.: Banchini 5,5.

Arbitro: Castellone di Napoli 5,5.

Note: paganti 250, incasso non comunicato. Ammoniti Pellizzari (R), Plescia (R), Schenetti (P) e Vassallo (R). Espulso Emmanuello (P) al 50’ s.t. per aver colpito alle spalle duramente Egharevba. Corner: 7-4 per la Pro Vercelli.