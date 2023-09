Meda Urban Race fa il bis, sostegno ad Avis e persone con disabilità

Due giorni di festa, beneficenza e sport in arrivo a Meda. Presentata la seconda edizione della mezza maratona ‘Meda Urban Race‘, che si terrà domenica 8 ottobre alle 9 a Meda e organizzata ancora in collaborazione con Auxologico IRCCS. Le iscrizioni daranno sostegno a Avis Meda per i servizi a favore delle persone con disabilità.

Meda Urban Race fa il bis, sottosegretario Magoni alla presentazione

“Salute e sport sono due termini complementari. Da ex sportiva conosco molto bene l’importanza di una preparazione fisica e, soprattutto, la necessità di avere vicino professionisti della salute che possano aiutarti e supportarti nel corso della carriera – ha detto il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e giovani Lara Magoni intervenendo alla presentazione – Tutti gli sportivi di alto livello passano da infortuni ed è toccato anche a me. Oggi sono attenta ad eventi e manifestazioni che mettano in contatto il mondo della sanità con lo sport. Auxologico rappresenta per Regione Lombardia un’eccellenza del settore ed essere qui oggi, a presentare questo importante evento benefico ed inclusivo, è per me motivo di orgoglio”.

Meda Auxologico presentazione Urban Race 2023

Meda Urban Race fa il bis, 21 km competitivi e due percorsi non competitivi

È previsto un percorso competitivo di 21 km, ma è possibile partecipare anche ai percorsi non agonistici di 10 km e 5 km. La corsa sabato 7 ottobre sarà anticipata dalle ore 9 alle 18.30 da attività per bambini, tra cui gare sprint su corsa, arrampicate, tornei di basket, tornei di ping-pong, tornei di biliardo.

Meda Urban Race fa il bis, 5 e 10 km aperti anche a membri del CIP

Gli eventi promozionali sono organizzati in collaborazione con il Comune di Meda, gli istituti scolastici, le Federazioni sportive e il patrocinio della Provincia di Monza. L’evento è patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP Regione Lombardia) e la partecipazione alla 5 e 10 km è aperta anche a tutti i membri del CIP che promuove lo sport per persone con disabilità.

“Il mondo sportivo, con tutte le sue discipline, è un motore per realizzare progetti e fare del bene – ha concluso Magoni – Lo sport è contagioso e porta sorrisi alle persone. Ringrazio gli organizzatori di questo evento e tutti i sostenitori. La Meda Urban Race è solo alla sua seconda edizione e mi piacerebbe diventasse un appuntamento tradizionale del Milanese. Fare del bene praticando dello sport in modo davvero inclusivo è, senza dubbio, la strada migliore da percorrere”.