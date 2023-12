Gs Avis: a Santo Stefano la tradizionale Camminata per riscoprire Seregno

Camminata di Santo Stefano: l’ha riproposta il Gs Avis, per sollecitare i cittadini al movimento all’aria aperta e riscoprire i quartieri storici di Seregno. Nel giorno di Santo Stefano un gruppo di soci del Gruppo presieduto da Gianmario Longoni al quale si sono uniti alcuni podisti, hanno animato la Camminata preparata nei minimi particolari da Roberto Galli, referente della sezione Running con alcuni volontari, e hanno regalato la tipica atmosfera natalizia alla cittadinanza di Seregno che ha accompagnato i runners presenti alla manifestazione con tanto calore lungo il percorso. Dopo la partenza dalla sede di via Verdi, si è impegnato lungo l’itinerario di dieci chilometri con soste nei quartieri Santa Valeria, Ceredo e del Centro con la prolungata pausa dinanzi alla Basilica San Giuseppe.

Gs Avis: alla Camminata di Santo Stefano festeggiato Fabio Esposito, che ha portato a termine sei grandi maratone

Seregno Gs Avis Esposito Fabio con il distintivo

In occasione della Camminata di Santo Stefano è stato festeggiato il podista Fabio Esposito al quale è stato recapitato il prestigioso distintivo della Abbott World Marathon Majors. Il podista, classe 1965 dal 2013 affiliato al Gs Avis Seregno, ha preso parte a una competizione a punti fondata su sei principali maratone riconosciute come le più alte profilo sul calendario, serie che comprende gare annuali per le città di Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York che il podista brianzolo ha disputato, portandole a termine.

Gs Avis: il programma per il 2024

La Camminata è stata anche l’occasione per presentare una prima bozza del programma con le numerose iniziative che vedranno impegnato nel 2024 il Gs Avis sia in campo agonistico che organizzativo. In questo settore il primo impegno è praticamente alle porte e riguarda l’organizzazione della prima tappa del Campionato Brianzolo di cross in calendario sabato 13 gennaio nel Parco 2 Giugno.

«Inoltre abbiamo già attivato contatti con gli organizzatori della Wizz Air Milano Marathon alla quale daremo il nostro contributo per coordinare alcuni eventi nel capoluogo lombardo – spiega Roberto Galli – Questa 22esima edizione della maratona di Milano, in calendario domenica 7 aprile, prevede tantissime iniziative e attività a partire dal 4 aprile giorno di apertura del Milano Running Festival. Alla maratona sarà presente anche un gruppo dei nostri infaticabili podisti. Alcuni di loro si stanno già allenando in quanto il 17 marzo gareggeranno nella maratona di Roma».