Conto alla rovescia per il Brianzolo di corsa campestre: si parte da Seregno, organizza l’Avis

Per la prima prova della 37esima edizione del Campionato Brianzolo di Corsa Campestre è iniziato il conto alla rovescia: l’organizzazione della gara, in calendario nel pomeriggio di sabato 13 gennaio 2024, è stata affidata al Gs Avis Seregno che, con questa manifestazione, entra ufficialmente nel 48° anno di operosità.

«È la prima volta che l’organizzazione di una tappa del Brianzolo viene assegnata al nostro Gruppo e, da alcune settimane, stiamo lavorando a tempo pieno – spiega Roberto Galli, referente della Sezione Running – La sede di riferimento è allo Spazio Porada in via Alessandria, nel Parco 2 Giugno a Seregno. Abbiamo già definito il percorso base di due mila metri che verrà coperto, una o più volte in base alle categorie dei partecipanti». Il referente è Matteo Alberti (telefono 338 4845088).

Contro alla rovescia per il Brianzolo di corsa campestre: gare e referenti

Inoltre il Campionato prevede altre quattro gare: la seconda, ad Oggiono sabato 20 gennaio 2024 (Avis Oggiono – info 3407189650 Valtorta V. – Centro Sportivo, Via Bachelet). A seguire le altre tre prove in febbraio: il primo sabato del mese in Agrate Brianza (Gamber de Cuncuress – tel. 3315769008 Claudio Stucchi; Parco Aldo Moro, via Cantin); sabato 10 febbraio quarta prova nel Parco di Monza Cascina San Fedele, entrata Porta Monza (Gp Villasantese, tel. 3474282422 Elio Riboldi); quindi sabato 24 il gran finale a Carate Brianza nel Parco di viale Garibaldi Residenza “ll Parco” (Marciacaratesi, tel. 3487398148 Carlo Bonini) dove sarà assegnato il “Trofeo Molteni” messo in palio da Fidal Lombardia.

Contro alla rovescia per il Brianzolo di corsa campestre: le premiazioni

Premiazioni finali individuali a Carate Brianza venerdì 8 marzo 2024 all’interno della Residenza “Il Parco”. Premi anche per le società Settore Senior Master: Trofeo Maxi Sport alla prima classificata e, alla seconda, Trofeo Incartare.