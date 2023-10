Ginnastica ritmica ad Arcore: Fava (Casati) conquista il titolo della categoria A1

Con la gara disputata al Palaunimec di Arcore alla quale erano presenti una cinquantina di ginnaste, provenienti da diverse società della Lombardia, si sono concluse le fasi regionali del Campionato individuale Gold allieve di ritmica con la ginnasta Asia Natasha Fava, tesserata alla società Casati Arcore, che ha vinto il titolo nella categoria A1.

L’atleta allenata da Simona Mattavelli, Morena Scoglio e Aurora Sabattini ha replicato il primo posto ottenuto a Gallarate e, ad Arcore, ha vinto l’oro in tutte le specialità: corpo libero, fune e palla. Importanti riscontri anche per Matilde Bidinotto, altra atleta tesserata alla società presieduta da Antonio Radice, che nella stessa categoria ha terminato il torneo all’ottavo posto eseguendo lo stesso programma “ma sul punteggio finale – aggiungono le allenatrici della Casati – hanno inciso le imprecisioni nell’esercizio alla palla che hanno fatto perdere a Matilde qualche posizione”.

Ginnastica ritmica ad Arcore: Godioz e Aciobanitei (San Giorgio 79 Desio) seconda e terza in A4

Nella categoria A4, Elodie Margot Godioz e Sofia Maria Aciobanitei, entrambe della Ginnastica San Giorgio 79 – Desio, si sono posizionate, nell’ordine, al secondo e terzo posto sia nella gara di Arcore come nella classifica finale del Campionato lombardo. In ogni caso sia le atlete della Casati Arcore come quella della società San Giorgio 79 parteciperanno, a inizio novembre, alla fase di Zona tecnica 1 che si svolgerà ad Arcore in cui si scontreranno con le migliori atlete di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta che determinerà le finaliste nazionali.

Per questa fase del torneo, la Federazione Ginnastica d’Italia ha reso note le ammissioni delle varie Zone Tecniche per le gare individuali Gold Junior e Senior e per la ZT 1 sono state selezionate Sofia Colombo (Cat.Junior 2) e Chiara di Fiore, senior, entrambe della San Giorgio 79 – Desio.