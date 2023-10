Ginnastica artistica: brillano le ragazze al campionato regionale a squadre

Nella seconda prova del Campionato regionale squadre allieve Gold ben tre squadre brianzole hanno concluso la prova sul podio. Sono la Ginnastica Artistica 82 di Cornate d’Adda seconda nella categoria Gold2; la Casati Arcore e la Gal Lissone che nella categoria Gold3A si sono posizionate, nell’ordine, al primo e secondo posto.

Al Pala Massucchi di Mortara innanzitutto ha raccolto applausi e consensi la squadra Gold3A della Casati che si è aggiudicata anche la seconda gara del campionato Gold 3A conquistando il titolo di campione regionale. Un successo strepitoso confermato anche dal punteggio di 191,600 di ben 7 punti in più rispetto a quello della seconda classificata, la Ginnastica Artistica Lissonese. In questo campionato le squadre sono composte da ginnaste molto giovani, dagli otto ai dieci anni di età. Insomma piccole, ma già dei grandi talenti. Il team biancoverde della Casati, composto da Melissa Crivalli, Marisol Peruzzetto, Marta Aquino e la new entry Giada Pinna, oltre a vincere l’oro è riuscito anche a migliorare di oltre un punto il punteggio totale ottenuto nella prima prova. Il loro accesso diretto alla finale di Jesolo che si terrà a dicembre, ormai è certo. Le atlete della società presieduta da Antonio Radice sono state accompagnate in gara da Sara Varisco, Irene Maffezzoli, Maddalena Parma e Simona Sala. La Gal Lissone, società presieduta da Christian Brenna, ha portato in pedana Vera Agostino, Sara Dei Rossi, Cloe Morandi, Adriana Trestian.

Nella Gold 2, prova vinta dalla Varesina Ginnastica con punti 221,300, la squadra della Ginnastica 82 di Cornate d’Adda ha conquistato il secondo posto con punti 216,675 alternando sui quattro attrezzi (trave, volteggio, parallele e corpo libero) Elena Bullo, Nicole Paris, Stella Maria Piano, Melissa Asia Popia, Giorgia Scarabelli.