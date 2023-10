Ritmica: il senso per le medaglie di Rachele, orgoglio di Macherio

C’è una pagina di sport che racconta la storia di una bambina di nome Rachele che abita a Macherio, ha 9 anni e frequenta la quarta elementare.

Ritmica: il senso per le medaglie di Rachele, l’orgoglio dei genitori

Macherio Rachele Buttice’ ginnastica ritmica

La sua passione per la ginnastica ritmica, nata per gioco a soli 4 anni quando si è avvicinata alla Gal Lissone, (“il classico voglio provare dopo averlo visto in televisione” raccontano i genitori Chiara e Riccardo) si è ben presto tramutata in una ribalta inaspettata che l’ha portata ad essere selezionata dal dt Marisa Cagnola e dalle allenatrici subito dopo un anno, per entrare a far parte della squadra delle pre-agoniste.

«È impegnativo, dopo una giornata passata a scuola, merenda in macchina, si corre direttamente in palestra per l’allenamento, si torna a casa, cena, doccia, e a volte anche compiti da fare con un occhio aperto e uno chiuso alle dieci di sera» raccontano i genitori.

Sacrifici e impegno, insomma. «Spesso ci chiediamo come faccia, dove trovi tutta questa energia, a volte vorremmo farla rallentare, ma c’è tanta passione, voglia ed entusiasmo in lei e le auguriamo riesca ad andare avanti così, riuscendo a conciliare tutto con questi risultati, nella vita e nello sport» aggiungono mamma Chiara e papà Riccardo.

Ritmica: il senso per le medaglie di Rachele, la squadra della Gal Lissone

Rachele Buttice’ fa parte di una squadra di 4 bambine che si allenano insieme da 5 anni; tutte amiche, hanno conquistato ottimi risultati nelle gare individuali, e ancor più in quelle di squadra vincendo anche il titolo regionale lo scorso inverno.

«È un bell’ambiente, le allenatrici sono professioniste molto attente e di livello, e i risultati che sono stati ottenuti ne sono la prova – aggiungono i genitori – è un’emozione grande ogni volta che Rachele scende in pedana; lei sembra tranquilla, noi invece abbiamo il cuore in gola e le mani che cominciano a tremare e si trattiene il fiato finché non finisce l’esercizio…e comunque vada non importa quanti sacrifici e rinunce facciamo anche noi genitori, perché vivendo queste emozioni e vedendo il suo sorriso saranno sempre ben ripagati».

Ritmica: il senso per le medaglie di Rachele, alle fnali nazionali di Rimini

Rachele Buttice’ fa parte del settore ritmica, silver, categoria LA2 della Gal Lissone e questa estate alle finali nazionali di Rimini è salita sul podio con secondo posto alle clavette, terzo al cerchio e sommati i punteggi delle due specialità è risultato il primo assoluto.

«Avere in un paese piccolo come Macherio così tante eccellenze sportive, dalla tenera età all’età adulta, per me è un motivo di orgoglio e vanto – commenta Valeria Cassanmagnago, consigliere delegato allo sport del Comune di Macherio – da Claudio Sala passando per Rachele Buttice’, parlando di pattinaggio sino alla boxe, ci sono atleti che portano in alto il nome di Macherio non solo in Italia, ma in tutto il mondo».